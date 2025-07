Points de fidélité : Intermarché, Casino, Monoprix… annoncent des dates limites strictes

Les cartes de fidélité, véritables outils de fidélisation, traversent une phase de mutation. Avec Carrefour annonçant l’arrêt de son programme, d’autres enseignes comme Casino, Monoprix ou Intermarché imposent désormais des dates d’expiration strictes pour leurs points. Quelles en sont les conséquences pour les consommateurs ?

Carrefour a annoncé son retrait des programmes de fidélité, poussant plusieurs autres enseignes à modifier leurs propres systèmes. Casino, Monoprix, Intermarché et Franprix ont introduit des échéances pour leurs points, obligeant les consommateurs à les utiliser rapidement. Les points non utilisés sur les cartes de fidélité devront être écoulés avant des dates précises.

Chez Monoprix, les points accumulés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024 doivent être utilisés avant le 31 décembre 2024, tandis que ceux obtenus entre le 1er novembre et le 31 décembre 2024 resteront valables jusqu’au 31 décembre 2025. Pour Carrefour, Casino et Intermarché, les points accumulés en 2024 expireront le 1er mars 2025, et pour Franprix, la date limite est fixée au 31 mars 2025.

Une perte potentielle pour les consommateurs utilisant les programme de fidélité

Il faut dire que près de 87 % des Français utilisent au moins un programme de fidélité, selon des données relayées par Au Féminin. La courte validité des points risque de frustrer une grande partie des consommateurs, surtout ceux qui préfèrent accumuler sur une longue période avant d’en profiter.

Certaines enseignes adoptent toutefois une approche différente. En effet, des groupes comme Leclerc et U maintiennent des programmes sans dates limites, offrant plus de flexibilité à leurs clients. Auchan, quant à lui, accorde toute l’année 2025 pour utiliser les points cumulés, sauf pour ceux gagnés en novembre et décembre, qui restent valables jusqu’à fin 2026.

Quel avenir pour les programmes de fidélité ?

La révision des programmes de fidélité est motivée par une volonté de rationalisation des coûts. Les enseignes cherchent à limiter les avantages inutilisés qui représentent un coût indirect important. Cette tendance traduit aussi une réflexion sur l’efficacité de ces dispositifs pour fidéliser une clientèle, face à des stratégies plus modernes, comme les promotions personnalisées ou le cashback.

Alors que de plus en plus d’enseignes repensent leurs programmes, les consommateurs devront s’adapter à ces nouvelles contraintes. Ils risquent d’être contraints à une consommation rapide pour éviter de perdre leurs points. Cette mutation pourrait redéfinir la relation entre marques et clients, orientant les enseignes vers des modèles plus centrés sur la personnalisation et moins sur l’accumulation de points.

Ces évolutions marquent un tournant dans la gestion de la fidélité client et soulignent les défis auxquels la grande distribution doit faire face pour s’adapter aux attentes modernes tout en maîtrisant ses coûts.