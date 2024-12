Carrefour et Leclerc : rappel massif de croquettes pour chats et chiens

Rappel Conso, la plateforme officielle dédiée aux produits dangereux, a émis une alerte nationale concernant des croquettes pour chiens et chats potentiellement contaminées aux salmonelles. Ces produits, vendus dans les enseignes Carrefour et Leclerc, représentent un risque pour la santé des animaux. La procédure de rappel, en vigueur jusqu’au 24 février 2025, vise à prévenir des cas de salmonellose chez les chiens et chats.

Les croquettes concernées par le rappel

Les produits incriminés incluent plusieurs lots commercialisés entre le 7 novembre et le 24 décembre 2024. Les principaux articles rappelés sont :

– Croquettes Carrefour « premiers prix » au bœuf pour chiens : disponibles en paquets de 4 kg et 10 kg, avec une date de durabilité minimale (DDM) fixée au 6 ou 7 novembre 2025.

– Croquettes Carrefour pour chats à la volaille : conditionnées en sachets de 2 kg, portant également une DDM au 6 ou 7 novembre 2025.

– Bouchées moelleuses spécial petits chiens de la marque « Tous mes amis », distribuées dans les magasins Carrefour et Leclerc.

Ces produits sont suspectés de contenir des salmonelles, des bactéries à l’origine de la salmonellose. Chez les animaux, cette maladie se manifeste par des troubles gastro-intestinaux graves, tels que diarrhées, vomissements et fièvre, avec des symptômes apparaissant généralement entre 6 et 72 heures après ingestion. En cas de symptômes, il est impératif de consulter un vétérinaire rapidement.

Les autorités rappellent aux propriétaires d’animaux de ne pas utiliser ces produits et de les rapporter dans les points de vente concernés. Les enseignes s’engagent à rembourser les clients.

Les dangers des salmonelles et les précautions à adopter

La salmonellose ne se limite pas aux risques pour les animaux. La manipulation des produits contaminés peut également affecter les humains. Les salmonelles peuvent provoquer des troubles similaires chez l’homme, notamment en cas de contact avec les aliments sans précaution d’hygiène. Pour limiter les risques, il est conseillé de toujours se laver les mains après manipulation des croquettes pour animaux.

Cette alerte rappelle l’importance des contrôles sanitaires dans la chaîne de production et de distribution des aliments. Bien que contraignants, ces rappels sont essentiels pour protéger les consommateurs et leurs animaux de compagnie. Les propriétaires sont invités à suivre attentivement les communications de Rappel Conso et des enseignes pour s’assurer qu’ils n’utilisent pas de produits dangereux.

Les croquettes rappelées, notamment celles de Carrefour « premiers prix »et de la marque « Tous mes amis », soulignent la nécessité de rester vigilant face aux rappels de produits. En cas de doute ou de symptômes chez leurs animaux, les propriétaires doivent agir rapidement et consulter un vétérinaire pour garantir leur sécurité.

Ce rappel national met en lumière les enjeux de sécurité alimentaire et la nécessité de transparence des enseignes dans la gestion des crises sanitaires. En respectant ces mesures, les propriétaires peuvent contribuer à préserver la santé de leurs compagnons à quatre pattes tout en évitant des complications inutiles.

