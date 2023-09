Fin des aides au gasoil : le Comité national des pêches monte au créneau

Partager sur : 19 Partages Facebook

En France, le débat s'accentue ces derniers jours sur les carburants. Face à la hausse des prix de l'essence et du gasoil, le gouvernement a décidé de supprimer certaines aides, au grand désarroi des consommateurs et des professionnels.

C'est le cas des pêcheurs qui n'acceptent pas la fin des aides au gasoil. En effet, cette annonce, confirmée par le secrétaire d’État à la Mer, Hervé Berville, a fait monter la tension au sein de la corporation des pêcheurs. Ces derniers, représentés par France filière pêche (FFP) et le Comité national des pêches (CNPMEM), n'entendent pas rester les bras croisés. Dans un communiqué conjoint, les deux syndicats regrettent vivement « que toutes les tentatives de discussions avec le secteur privé aient été compliquées, ralenties, voire compromises par le manque de considération de l’État envers ces différents acteurs ».

« Où sont les 100 millions d’euros que le secrétaire d’État voulait imposer aux grandes et moyennes surfaces ? Plutôt que de faire des annonces, il aurait dû nous accompagner dans l’analyse des options sur la table », s'insurge Olivier Le Nézet, le président du Comité national des pêches.

Les pêcheurs devant d'énormes difficultés face à la fin des aides au gasoil

Cette annonce, faite à la veille des Assises de la pêche et des produits de la mer, est rejetée par les pêcheurs qui attendent de pied ferme Hervé Berville, qui sera présent aux assises. Les syndicats des pêcheurs ont tenu à rappeler que « la crise subie depuis plusieurs mois est accentuée par une réduction nette de la valorisation des poissons et du prix payé au pêcheur. Cette situation touche indifféremment tous les territoires, quelles que soient les façades en métropole ou en outre-mer ».

Ils précisent qu'avec « un gasoil pêche à 1 euro, le chiffre d’affaires couvre à peine les charges incompressibles des navires pour se rendre sur leurs zones de pêche et ramener leurs produits dans les ports. À la pêche, la rémunération étant partiellement indexée sur le prix du carburant, cette impasse crée une pression sociale insupportable pour les marins et leur famille ».

Le président du Comité national des pêches accuse donc le gouvernement de laisser tomber la filière pêche. « Au niveau européen, c’est à se demander si l’État français défend son secteur. On insiste depuis des mois pour une reconduction du cadre européen d’aide d’urgence tant que le conflit ukrainien dure », dénonce-t-il, ajoutant qu'« au niveau national, on nous dit maintenant :"À vous de faire !" Mais comment fait-on quand l’État, qui détient les données permettant de faire des projections ou d’expertiser des solutions, ne les transmet pas ? » Et de conclure avec un message à ses collègues : « Aux professionnels, je ne peux que dire qu’il n’est pas question de baisser les bras sur le triste sort qui semble nous être réservé ».