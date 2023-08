Vacances : le staycation séduit de plus en plus de Français en 2023

Voyager sans devoir prendre de billet pour une destination autre que la France est devenu la tendance du moment. En effet, le staycation est le nouveau mode de voyage qui offre la possibilité de partir en vacances dans sa propre région ou à proximité, évitant ainsi les longs trajets et les dépenses excessives. Le staycation permet donc de faire une pause sans pour autant compromettre son budget, notamment avec la situation économique que connait la France ces derniers temps. De plus en plus de familles françaises optent pour cette alternative qui leur permet d'avoir un peur de répit sans quitter leur région.

Une répercussion d’une situation économique difficile

Pour de nombreuses personnes, les vacances sont souvent synonymes de voyages lointains. Cependant, le staycation, un néologisme formé à partir des mots anglais « stay » (rester) et « vacation » (vacances), vient changer la donne. Ce phénomène a vu le jour aux États-Unis en 2008 à la suite de la crise des subprimes. Durant cette période, les Américains étaient contraints de réduire leurs dépenses, et même d'annuler leurs vacances pour pouvoir maintenir leur niveau de vie.

Cette tendance s'est ensuite propagée en France en 2009, où le contexte économique a également contraint une grande partie de la population à réduire leur budget vacances. Initialement perçu comme une contrainte, le staycation, qui consiste à s'évader près de chez soi pour une journée ou une nuit, a gagné en popularité au fil du temps, devenant une forme de tourisme domestique qui a tout pour séduire !

Vacances locales bien pensées

De nombreux Français succombent à tous les avantages que le staycation peut leur offrir. Désormais, des Lillois optent pour un séjour à Calais, des Marseillais passent leurs vacances à Aix, etc. Certaines familles pensent qu'il est inutile de s'éloigner pour passer leurs vacances alors que des trésors sont cachés près de chez eux ! Yohann, Roman et leurs enfants en ont fait l'expérience en réservant un camping à seulement 15 minutes à pied de la plage. Ils ont ainsi pu profiter de la mer sans subir les désagréments du voyage.

Un plaisir assuré avec moins de dépenses !

Le staycation présente un avantage financier considérable. En restant près de chez soi, les frais de transport sont réduits au minimum. Plus besoin de se soucier des pleins d'essence, des péages, etc. Ainsi, les familles peuvent consacrer davantage de budget à l'hébergement sur place et aux activités locales.