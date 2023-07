Grandes vacances 2023 : tous les dispositifs d’aide pour les familles précaires

Qui dit grandes vacances, dit dépenses conséquentes, notamment pour ceux qui partent en famille. Sous l'effet de l'inflation, il devient de plus en plus difficile pour les Français de financer leur départ en vacances. Cependant, l'État a mis en place plusieurs dispositifs d'aide pour permettre aux ménages d'alléger la note de leur séjour.

Les aides du dispositif VACAF

Les allocataires de la CAF ont droit à des aides intéressants pour le financement de leurs vacances, à l'instar du dispositif VACAF. Cette aide se divise en deux catégories : l'aide aux vacances enfants AVE et l'aide aux vacances familles AVF. L'AVE permet de financer entre 40 et 70 % des frais du séjour scolaire d'un enfant, en colonie de vacances, par exemple. Le pourcentage de financement dépend du quotient familial.

Il en est de même pour l'AVF, calculé selon le quotient familial annuel du ménage. Cette aide permet de financer un séjour en famille d'une durée d'une semaine. Son pourcentage de financement peut aller jusqu'à 65 %, dans une limite maximale de 550 euros.

Pour profiter de ces dispositifs, il est important de répondre à certains critères. Tout d'abord, il est obligatoire d'être inscrit sur la liste des allocataires de la CAF et du MSA. De plus, les bénéficiaires doivent avoir plusieurs enfants à leur charge et leur quotient familial ne doit pas dépasser le seuil de 700 euros.

Le « billet congés annuels » offert par la CAF

En plus du VACAF, les ménages à faibles revenus disposent du dispositif « billet congés annuels », qui existe depuis 1936. Il s'agit d'une aide à laquelle on peut prétendre une fois par an à un rabais de 25 à 50 % sur un « un voyage aller-retour d’au moins 200 km », selon le site Service-Public. Ce service est dédié aux catégories suivantes :

Artisans

Demandeurs d'emploi qui profite d'une allocation chômage

Orphelins

Salariés résidant en France ou à l'étranger

Veufs ou veuves de guerre

Stagiaires de la formation professionnelle

Travailleurs à domicile.

Retraités

Par ailleurs, les bénéficiaires de ce dispositif sont en mesure d'inscrire leur enfant ou leur conjoint sur le site de l'administration française pour la demande du billet. Cependant, ces derniers devront tous habiter sous le même toit. De plus, les enfants doivent être âgés de moins de 21 ans. Une limite d'âge qui ne concerne pas les enfants atteints d'un handicap. Aussi, les personnes célibataires qui profitent de ce billet peuvent y inscrire leurs parents, à condition que ces derniers soient logés sous le même toit.

Des chèque-vacances offerts par les entreprises à leurs employés

Chaque année, le comité d'entreprise procède à la distribution de chèques-vacances. C'est une aide destinée aux employés pour leur permettre de payer des activités au cours de leurs vacances. Aujourd'hui, ce chèque n'est plus octroyé en version papier, mais sous forme d'une carte bancaire. Le montant versé est valable pour une durée de deux ans et utilisable chez des milliers de commerces.