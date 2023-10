Services à la personne : voici les régions qui subissent le plus de tension

12 Partages Facebook

Ces dernières années, les métiers des services à la personne ont gagné en popularité et la demande a explosé. Cela revient notamment au vieillissement de la population et à l’augmentation des besoins dans les domaines de la petite enfance et de l’éducation. Dans le but d'examiner de manière détaillée l'évolution de ce domaine, Aladom, une plateforme spécialisée dans les services à domicile et à la personne, a entrepris une analyse approfondie Voici ce qui ressort de l’enquête.

De nombreux territoires et professions sont aujourd’hui en tension en raison de la demande fulgurante. Depuis août 2021, le nombre d'offres d'emploi a explosé, enregistrant une croissance de 75 %, dépassant ainsi le cap du million d'annonces diffusées. On constate que le nombre de candidatures par offre d'emploi a tendance à augmenter en province, tandis qu'il stagne, voire diminue, en Île-de-France. Trois régions se distinguent particulièrement avec une augmentation significative du nombre d'offres publiées : la Nouvelle-Aquitaine (+130 %), l'Occitanie (+114 %) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (+108 %), tandis que l'Île-de-France n'a connu qu'une « petite hausse » de 58 %, équivalant à environ 200 000 offres. En ce qui concerne les régions qui affichent les chiffres les plus bas en matière de recrutement, on peut citer la Corse, la Normandie, le Grand-Est et le Centre-Val-de-Loire.

Services à la personne : ces professionnels qui boudent les offres d’emploi

Dans leur enquête, Aladom s'est penché sur les métiers les plus en demande, ceux pour lesquels les offres d'emploi sont les plus abondantes. En Île-de-France, la garde d'enfants occupe sans surprise la première place, avec une augmentation de 79 % des offres d'emploi entre 2021 et 2022, suivie par l'aide aux personnes âgées (52 %), le soutien scolaire (18 %) et le ménage (avec une augmentation de 100 % des offres). En revanche, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les annonces pour des emplois de ménage qui prédominent, devançant l'aide aux seniors, le soutien scolaire et la garde d'enfants. Il est également remarquable qu'une offre d'emploi dans le domaine de la santé soit plus substantielle que dans d'autres régions, avec une augmentation de 800 % des annonces. La Nouvelle-Aquitaine suit un schéma similaire, bien que l'offre dans le secteur de la santé y soit moins importante, avec une augmentation de 300 % des annonces.

Cependant, bien que de nombreux secteurs et régions connaissent un recrutement actif, les chercheurs d'emploi dans le domaine des services à la personne ne sont pas disposés à accepter n'importe quelle offre. En effet, selon le baromètre Aladom, certains territoires ne semblent pas particulièrement attrayants pour ces professionnels. C'est notamment le cas dans le Centre-Val-de-Loire (apprécié par seulement 36 % des chercheurs d'emploi), en Île-de-France (32 %) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (27 %). Les personnes sondées se montrent également prêtes à envisager un changement de secteur ou d'emploi si le salaire proposé est insuffisant (36 %). Il en va de même si la qualité de vie dans leur environnement ne correspond pas à leurs attentes (24 %), si le poste est trop exigeant physiquement (16 %) ou encore si les durées de trajet sont excessivement longues (14 %).