Salaire : Voici les 5 métiers les mieux rémunérés dans le secteur du digital

Le cabinet de Michael Page a mené une étude sur les métiers les plus recherchés du secteur digital. Il s'agit d'un domaine florissant qui offre des perspectives d'évolution très intéressantes. L'étude a donc révélé que cinq métiers numériques offraient des rémunérations alléchantes.

L'enquête en question est réalisée par 750 consultants se basant sur plusieurs entretiens avec des candidats issus de différentes entreprises. Elle repose sur un recensement sur l'évolution de plus de 850 métiers dans 26 secteurs. Ce sont clairement les métiers du domaine du marketing digital et de la communication qui sont en tête en termes de rémunération.

Cheif digital offiicer à la tête du podium

Le Chief Digital Officer ou Head of Digital occupe la première place en termes de rémunération, avec un salaire allant de 60 000 à 150 000 euros par an. Ce professionnel de la stratégie digitale est chargé de piloter la transformation numérique de l'entreprise. Il est suivi de près par le responsable e-commerce, Marketplace ou Digital, qui se hisse à la deuxième position, avec une rémunération comprise entre 40 000 et 100 000 euros par an.

La dernière place du top 3 revient à l'Account Manager e-commerce, un professionnel qui assure la direction des opérations e-commerce de l'entreprise. Le salaire pour ce poste varie entre 50 000 et 70 000 euros par an.

Data analyst, un métier stratégique très recherché !

L'UX Designer, dont le rôle consiste à concevoir l'expérience utilisateur, se positionne à la quatrième place du classement, avec un salaire compris entre 40 000 et 80 000 euros par an. Le Data / Web Analyst clôture ce top 5. Celui-ci a un rôle important dans le secteur digital en raison de sa faculté à analyser les données avec précision, ainsi qu'à les interpréter. Cela fait de lui un acteur principal dans la prise de décision dans une entreprise. D'ailleurs, cela se reflète sur son salaire allant de 35 000 à 75 000 euros par an.

En outre, l'étude de Michael Page a mis en exergue une tendance à l'hyperspécialisation des compétences pour les années à venir, notamment concernant les postes dans le domaine du digital. Elle a insisté sur le métier et le rôle du Data Analyst qui est devenu prépondérant dans la société en raison de son fort impact en matière de prise de décision stratégique pour les entreprises.