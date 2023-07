Chômage : des chiffres très inquiétants en 2023

En France, le chômage demeure un problème récurrent, malgré une baisse significative depuis 2020. Avec un taux de 7,1% et un halo de 2 millions de citoyens, les demandeurs d'emploi sont toujours aussi nombreux au sein de l'Hexagone. Selon les chiffres, 6,9% des chômeurs sont des jeunes, âgés entre 15 et 24 ans, et 5,2 % sont des femmes.

Le halo du chômage atteint les 2 millions en France

Selon les résultats d'une enquête menée par le Hiring Lab Indeed, basée sur les données de l'Insee, le halo de chômage en France représente 2 millions de Français, dont l'âge oscille entre 15 et 64 ans.

Un chiffre qui diminue depuis la crise sanitaire en 2020, mais qui demeure tout de même assez conséquent. D'autant plus que plus de 12,3% des jeunes chômeurs ne suivent pas de formation et ne sont pas à la recherche d'emploi.

Par ailleurs, les raisons de ce halo de chômage sont multiples. D'après Indeed, 37% de cette population souhaite trouver un emploi, mais elle n'est pas en recherche active. Pour le reste, soit les 63%, ils expriment, eux aussi, le souhait de travailler, mais ils ne sont pas disponibles pour les postes qu'on leur propose. À titre d'information, ce taux n'a jamais été aussi élevé depuis 2003.

Pour de diverses raisons, à l'instar des soucis de santé, d'expérience décourageantes dans le passé, de conditions d'emploi défavorables ou d'opportunités peu avantageuses, beaucoup de demandeurs d'emploi choisissent de décliner des offres.

Le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans

En France, le taux de postes vacants représente 2,4%, tandis que de nouvelles opportunités d'emplois se créent dans le secteur privé depuis le premier trimestre de 2023. Pourtant, on constate un recul de l'emploi intérimaire.

Par ailleurs, on souligne que la France vient de connaître le taux de chômage le plus bas depuis plus de 40 ans. Il y a dix ans, son taux était estimé à 13%. Pour le réduire davantage, lui, qui s'élève à 7,1% à ce jour, le président de la république, Emmanuel Macron, a annoncé le projet du « plein emploi ». Il vise à réduire le taux du chômage à 5%, avec la création d'un nouvel opérateur de l'emploi, à savoir France Travail. Celui-ci va prochainement remplacer Pôle Emploi.

Cette nouvelle loi, présentée au Sénat, sera votée au cours de l'automne 2023. En outre, il faut noter que l'entrée en récession de l'Allemagne, au cours du premier trimestre de 2023, risque d'avoir un impact direct sur le marché de l'emploi en France. Et pour cause, ce pays voisin représente la première puissance économique d'Europe, mais également le premier partenaire commercial de l'Hexagone.