Météo : une vague de froid exceptionnelle s’abat sur la France, des records attendus cette semaine

Alors que l’hiver s’intensifie, la France se prépare à affronter une semaine marquée par des températures glaciales. Les premières vigilances météo pour grand froid sont en place, et les prévisions annoncent des minimales largement en dessous des normales saisonnières. Quelles régions seront les plus touchées, et à quoi faut-il s’attendre dans les jours à venir ?

Ce dimanche, de fortes gelées ont été enregistrées sur une grande partie du territoire. Les températures ont atteint des niveaux exceptionnellement bas, même dans les régions habituellement épargnées. À Prades-le-Lez, dans l’Hérault, le thermomètre est descendu à -7,5 °C, tandis que le territoire de Belfort enregistrait -6,8 °C à Felon. Des gelées ont également touché des départements côtiers, comme les Landes et la Loire-Atlantique, où les températures oscillaient entre 0 et -1 °C.

Une vigilance météo accrue pour le début de semaine

Pour lundi matin, Météo France prévoit de placer plus de vingt départements en vigilance jaune pour grand froid, principalement dans le nord-est. Les températures devraient encore baisser, avec des minimales qui devraient atteindre jusqu’à -10 °C à Aurillac, -7 °C à Mulhouse, et -6 °C à Nancy et Auch. Même des villes comme Paris et Marseille ne seront pas épargnées, avec des minimales respectives de -1 °C et -3 °C. Le vent accentuera le ressenti glacial, en particulier dans le sud-est.

Le froid s’intensifiera encore mardi, avec des températures qui pourraient être encore plus basses. Les prévisions météo annoncent des valeurs de -8 °C à Clermont-Ferrand, -7 °C à Mulhouse et -6 °C à Lille et Grenoble. Sur le pourtour méditerranéen, où les gelées sont rares, des températures proches de -3 °C à Montpellier et -1 °C à Nîmes sont attendues. En journée, les températures remonteront légèrement mais resteront souvent proches de zéro, surtout dans le nord.

Des précautions à prendre face à cette météo très froide

Face à ces conditions extrêmes, il est essentiel de se protéger et de limiter les activités extérieures prolongées, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les autorités rappellent également l’importance de vérifier le bon fonctionnement des équipements de chauffage et de signaler les situations d’urgence pour les sans-abris via le 115.

Cette semaine glaciale marque l’un des épisodes les plus intenses de cet hiver, avec des gelées généralisées et des températures bien en dessous des moyennes de saison. Si le froid peut offrir des paysages hivernaux spectaculaires, il impose également vigilance et précautions pour tous.