Météo : vers des intempéries et une vague de froid en janvier

Alors que l’année 2024 s’achève dans un calme relatif sous l’effet d’un anticyclone, les premiers jours de 2025 promettent une météo bien plus agitée. Les prévisions annoncent un retour des dépressions, accompagnées de vents forts et de précipitations intenses, particulièrement sur les littoraux du nord-ouest. Cette période pourrait également être marquée par une baisse des températures et un risque accru d’inondations locales.