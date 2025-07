Météo-France déclenche pour la première fois la vigilance grand froid : les départements concernés et ce que cela implique

Pour la première fois de l’hiver 2025, Météo-France a déclenché la vigilance grand froid dans plusieurs départements français pour le dimanche 12 janvier. Cet épisode, marqué par des températures exceptionnellement basses, alerte sur les risques sanitaires et incite les autorités à mettre en œuvre des mesures de protection pour les populations les plus vulnérables.

Sept départements placés en alerte par Météo France

La vigilance jaune grand froid concerne sept départements pour le dimanche 12 janvier :

– Aveyron

– Cantal

– Corrèze

– Creuse

– Haute-Loire

– Loire

– Lozère

Les températures prévues dans ces territoires sont particulièrement basses, notamment dans les zones rurales et en altitude. À titre d’exemple, Tulle verra le mercure descendre à -3 °C, tandis que Saint-Étienne, Yssingeaux et Guéret atteindront -4 °C. Les prévisions sont encore plus extrêmes pour Rodez (-5 °C), Aurillac (-6 °C), et Nasbinals, où des températures glaciales de -8 °C sont attendues.

Une vigilance justifiée par des risques sanitaires

Le dispositif de vigilance grand froid est activé pour informer les autorités et la population des dangers liés aux basses températures. Les risques principaux incluent :

– L’hypothermie, particulièrement dangereuse pour les personnes sans-abri,

– Les engelures, pouvant affecter les extrémités en cas d’exposition prolongée,

– Une aggravation des pathologies existantes, notamment chez les personnes âgées et les nouveau-nés.

Météo-France explique que cet épisode résulte d’un air glacial venu du nord-est et accentué par un ciel dégagé, favorisant une chute brutale des températures nocturnes.

Des mesures de protection renforcées

Face à ces conditions extrêmes de grand froid, les autorités départementales et municipales activent des plans grand froid. Ces dispositifs incluent :

– L’augmentation des capacités des centres d’hébergement d’urgence,

– Le renforcement des maraudes pour venir en aide aux sans-abri,

– L’intensification des appels au 115, numéro d’urgence pour signaler les personnes en détresse.

De plus, les municipalités rappellent aux habitants de signaler tout individu en difficulté et de protéger les animaux domestiques contre le froid.

Conseils pour se prémunir

Météo-France recommande plusieurs précautions face à ce grand froid :

– S’habiller chaudement, en superposant des vêtements isolants,

– Limiter les déplacements non nécessaires,

– Aérer brièvement les logements chauffés pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone,

– Surveiller les personnes fragiles ou isolées, en leur apportant assistance si nécessaire.

Un épisode à surveiller

Cet épisode de grand froid, bien que temporaire, marque un tournant dans l’hiver 2025. Les conditions climatiques devraient persister quelques jours, avant un éventuel redoux. Les autorités appellent à la vigilance et à la solidarité pour protéger les plus vulnérables.

Avec des températures atteignant -8 °*, cet événement met en lumière l’importance de la prévention et de la coordination des efforts pour atténuer les impacts sanitaires et sociaux du froid extrême.