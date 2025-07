Météo : crues, neige, verglas, vents violents et avalanches… plusieurs départements en alerte

Ce samedi 11 janvier 2025, Météo-France a émis des alertes sur une grande partie du territoire en raison de phénomènes climatiques variés. Crues importantes, neige, verglas et vents violents touchent de nombreux départements, nécessitant une vigilance accrue de la population.

Crues : vigilance orange et jaune pour de nombreux départements

Les départements de l’Ille-et-Vilaine, l’Eure, le Maine-et-Loire, le Val-d’Oise et l’Aisne sont placés en vigilance orange pour des crues significatives. Des cours d’eau comme la Vilaine, la Dives, l’Oise ou encore la Seiche ont atteint des niveaux critiques, menaçant des zones habitées. Cette situation reste préoccupante malgré une légère accalmie prévue dans la journée.

En parallèle, 55 autres départements sont placés en vigilance jaune pour des risques de crues. Ces zones, principalement situées dans le quart Nord-Ouest, ainsi que dans l’Aveyron et le Haut-Rhin, connaissent des cours d’eau proches de leur niveau maximal. Les sols saturés augmentent les risques d’inondations soudaines. Les populations concernées, notamment celles vivant près des rivières comme la Seine, la Loire ou la Garonne, sont invitées à rester attentives aux évolutions.

Vigilance jaune pour neige et verglas : sept départements concernés

Les départements du Nord, Pas-de-Calais, Calvados, Orne, Eure, Eure-et-Loir et Loiret font face à un épisode de neige et de verglas. Météo-France prévoit des températures négatives en matinée, accentuant les risques de glissades sur les routes et les trottoirs. Les précipitations pourraient former une fine couche de neige, rendant les déplacements difficiles.

Dans ces régions, les autorités recommandent de limiter les trajets non essentiels. Les automobilistes doivent adapter leur conduite aux conditions hivernales, tandis que les piétons et cyclistes doivent redoubler d’attention sur les surfaces verglacées.

Vents violents et avalanches dans le sud et les massifs montagneux

Six départements du sud, dont l’Aude, Pyrénées-Orientales, Gard, Vaucluse, Drôme et Bouches-du-Rhône, sont en alerte jaune pour des vents violents atteignant 80 km/h. Ces rafales risquent de causer des dommages légers et de perturber certaines activités extérieures.

Dans les Pyrénées et les Alpes, une vigilance pour avalanches est en vigueur dans neuf départements. L’instabilité du manteau neigeux pourrait provoquer des coulées soudaines. Les stations de ski et les randonneurs en montagne doivent rester prudents face à ces conditions.

Une météo contrastée sous haute surveillance

Malgré un temps globalement calme dans certaines régions, ce samedi reste marqué par des risques multiples. Les crues, neige, verglas, vents et avalanches nécessitent une grande vigilance de la part des populations concernées. Les autorités locales insistent sur la nécessité de suivre les consignes de sécurité et de limiter les déplacements dans les zones à risque.