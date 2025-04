Météo : jusqu’à -33 °C, la nuit la plus froide enregistrée en France depuis 2013

La météo en France est hivernale. La nuit du 3 au 4 janvier 2025 a marqué un épisode de froid extrême en France, particulièrement dans les régions montagneuses comme le Jura et le Doubs. Des températures record, parmi les plus basses depuis février 2013, ont été relevées, créant des contrastes marqués avec la douceur enregistrée dans certaines régions du sud-ouest.

Des records de froid dans l’est de la France

Les températures les plus basses ont été relevées dans des zones connues pour leur climat rigoureux. À La Combe Noire, une vallée isolée à Mignovillard (Jura), le thermomètre a affiché une température exceptionnelle de -33,9 °C, mesurée par le groupe Localsat. Ce site, considéré comme « la zone la plus froide de France », a confirmé sa réputation lors de cet épisode glacial.

Dans le Doubs, au hameau du Reculfoz, une température de -28,1 °C a été enregistrée, illustrant la rigueur de l’hiver dans cette région. En Haute-Savoie, à Solaison, une doline souvent sujette à des pics de froid, le mercure a atteint -33,1 °C, selon les relevés de Météo Franc-Comtoise.

Ces conditions extrêmes, rares en France, s’expliquent par la combinaison d’un ciel dégagé, d’une faible humidité et d’un vent quasi nul, créant des inversions thermiques qui favorisent des baisses drastiques de température.

Des contrastes climatiques frappants

Alors que le nord-est subissait un froid polaire, certaines régions du sud-ouest bénéficiaient d’une douceur notable. À Bordeaux, le thermomètre affichait 13 °C au petit matin, et à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, la température atteignait 13,4 °C. Ces différences marquées témoignent des dynamiques climatiques complexes qui traversent le pays, influencées par les mouvements des masses d’air et les reliefs.

Cependant, dans les zones froides comme Mouthe (Doubs), surnommée « la petite Sibérie », la température est descendue à -19 °C, et à Pierrefontaine-les-Varans, également dans le Doubs, le mercure indiquait -23,4 °C. Ces écarts rappellent les disparités climatiques fréquentes en période hivernale en France.

Un redoux attendu dans les jours à venir selon les prévisions météorologiques

Selon La Chaîne Météo, un redoux est prévu dès le dimanche 5 janvier. Les températures devraient remonter progressivement dans les régions les plus touchées par le froid, mettant fin à cet épisode glacial. Toutefois, les habitants des zones montagneuses et de l’est du pays sont invités à la prudence, notamment pour les déplacements, en raison du risque persistant de verglas.

Une nuit révélatrice des contrastes climatiques français

Ces températures extrêmes, oscillant entre records de froid dans l’est et douceur dans le sud-ouest, illustrent les paradoxes climatiques qui caractérisent la France en hiver. Entre vigilance et adaptation, ces épisodes rappellent l’importance de rester informé des conditions météorologiques et de prendre les précautions nécessaires pour affronter les rigueurs de l’hiver.