Neige, verglas, vents violents : plusieurs départements placés en alerte ce samedi par Météo France

Ce week-end du 4 janvier 2025, Météo-France a placé 16 départements du nord-est de la France en vigilance orange pour risques de chutes de neige et verglas. En effet, entre chutes de neige et pluies verglaçantes, cet épisode météorologique nécessite une vigilance particulière, notamment pour les déplacements.

Les départements concernés par cette alerte sont : l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Somme, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort. Cette alerte débutera dans la soirée de samedi et se poursuivra dans la nuit jusqu’à dimanche matin.

Selon Météo-France, « une perturbation associée à beaucoup d’air doux va balayer l’ensemble du pays dans une direction sud-ouest/nord-est et rencontrer une masse d’air froid ». Cela provoquera des chutes de neige parfois importantes, notamment dans les départements frontaliers du Grand-Est, où une accumulation de 5 cm de neige est attendue.

Les pluies verglaçantes, bien que brèves, représentent un danger majeur, particulièrement pour la circulation routière, où le risque d’accidents est élevé. Météo-France rappelle que même une faible quantité de verglas peut considérablement compliquer les déplacements.

Un impact variable selon les zones

Si les chutes de neige resteront limitées sur une grande partie du territoire concerné, elles pourraient être plus persistantes dans les régions frontalières. Ces précipitations auront un effet direct sur la visibilité et l’état des chaussées. Les habitants des zones urbaines et rurales sont invités à limiter leurs déplacements non essentiels et à s’informer régulièrement des conditions.

Les autorités locales ont intensifié les opérations de salage des routes pour limiter les perturbations. Cependant, ces efforts ne suffiront pas à compenser les dangers liés au gel rapide des surfaces.

Météo France lance également une alerte pour vents violents

Par ailleurs, Météo-France a émis une vigilance jaune pour deux départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, en raison de vents violents. Ces rafales, pouvant atteindre 80 à 100 km/h, concernent principalement les zones côtières. Bien que de moindre intensité par rapport à la vigilance orange, ces vents pourraient provoquer des dégâts mineurs et compliquer davantage les déplacements.

Face à cette situation, les conducteurs doivent adapter leur conduite, réduire leur vitesse et éviter les trajets non essentiels. Les piétons doivent également faire preuve de prudence, notamment en milieu urbain où le risque de chutes sur les trottoirs verglacés est accru.

Ce week-end illustre les défis liés aux intempéries hivernales en France. Entre neige, verglas et vents violents, la prudence reste de mise pour limiter les accidents et désagréments.