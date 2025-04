Météo : où va-t-il neiger ce week-end ?

Les conditions météo du week-end s’annoncent contrastées et particulièrement instables. Entre un samedi glacial et neigeux dans certaines régions et un redoux rapide dimanche, le climat mettra les habitants à l’épreuve.

Samedi matin, une bonne partie de la France sera confrontée à des températures négatives, avec des gelées marquées notamment dans le Grand Est. Le ciel, souvent dégagé au nord de la Seine, se couvrira progressivement, tandis qu’une perturbation venue de l’Atlantique atteindra les régions situées entre la Loire et les Pyrénées.

C’est au contact de l’air froid que cette perturbation générera des épisodes neigeux. Les zones les plus à risque incluent les Hauts-de-France, la Normandie, ainsi que le nord de la région Centre-Val de Loire. Dans le Grand Est, notamment en Alsace et Lorraine, les sols gelés favoriseront la tenue de la neige, avec des accumulations temporaires possibles.

Entre samedi soir et dimanche, les conditions météo vont se compliquer

Entre samedi soir et dimanche matin, les conditions se compliqueront davantage. À mesure que la perturbation progressera vers le nord-est, la rencontre avec l’air froid favorisera des chutes de neige lourde et humide. Ce phénomène touchera principalement les Hauts-de-France, le nord de la région Centre et les frontières proches de la Belgique et de l’Allemagne.

Dans certaines zones, comme l’Alsace et la Lorraine, les chutes de neige pourraient durer plusieurs heures avant que le redoux ne s’installe. Les déplacements nocturnes seront donc à éviter dans ces régions en raison des risques de chaussées glissantes.

Dimanche, la situation changera radicalement avec l’arrivée d’un flux de sud. Cette masse d’air doux entraînera une hausse spectaculaire des températures, atteignant 10 à 15 °C dans une grande partie du pays. En montagne, ce redoux entamera sérieusement le manteau neigeux en dessous de 1500 mètres, notamment dans les Pyrénées et les Alpes.

Cependant, les pluies qui accompagneront ce réchauffement resteront intenses au nord de la Loire, tandis que le sud connaîtra un temps plus calme et ensoleillé, à l’exception de faibles ondées près de la Méditerranée.

Les zones les plus concernées par la neige

Les principales zones à surveiller pour les chutes de neige ce week-end incluent les Hauts-de-France, où des épisodes neigeux sont probables samedi soir et durant la nuit, en particulier dans le nord de la région. Dans le Grand Est, notamment en Alsace et Lorraine, les chutes de neige pourraient être prolongées, avec un risque accru de tenue au sol en raison des températures négatives.

Du côté du Centre-Val de Loire et de la Normandie, la neige pourrait apparaître brièvement samedi soir avant de céder place à un redoux rapide. Enfin, les régions proches des frontières belges et allemandes devront également se préparer à des chutes de neige plus intenses entre samedi soir et dimanche matin.