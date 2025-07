Alerte météo : neige jusqu’en plaine et vents soutenus sur la France demain, les régions concernées

Le jeudi 2 janvier annonce un changement radical de météo à travers toute la France. En effet, après une période calme, le pays va être traversé par une perturbation qui apportera des pluies soutenues, des rafales de vent et, surtout, de la neige à des altitudes de plus en plus basses, notamment à l’est.

Dès la matinée, les pluies vont concerner une large partie du pays. Les régions de la Manche, des Pays de la Loire et du bassin parisien devraient en faire l’expérience, avec des températures oscillant entre 1 et 5°C. En revanche, dès la Champagne et l’Alsace, la neige se manifestera, s’intensifiant à partir de 400 mètres d’altitude, et couvrant progressivement les massifs, selon la Chaîne Météo.

Les conditions météorologiques seront particulièrement difficiles sur le Centre-Est, où la neige viendra atteindre la plaine dès l’après-midi. Cela occasionnera des conditions de circulation délicates, notamment sur les routes de montagne.

Des températures plus fraîches et des risques de verglas

Toujours selon La Chaîne Météo, la perturbation s’étendra, dans l’après-midi, du nord de l’Aquitaine à la Bourgogne, apportant une nouvelle vague de pluie et des températures plus fraîches autour de 3 à 7°C au nord de la Loire. Les risques de neige vont croître, notamment en Alsace et Lorraine, où les flocons vont se maintenir jusque dans les plaines. Les températures du sud, au contraire, resteront plus clémentes, entre 10 et 15°C, avec un temps calme et nuageux autour de la Méditerranée.

À partir du soir, la neige s’intensifiera dans la vallée de l’Auvergne, en Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté, pouvant atteindre des cumuls de 10 à 20 cm dans les massifs des Vosges et du Jura au-dessus de 600 mètres. Ce phénomène pourrait aussi provoquer la formation de verglas, notamment dans le Grand Est, où la température chutera rapidement dans la nuit. Les régions du sud-ouest, bien que restant sous un ciel plus calme, verront de faibles pluies, tandis que la côte méditerranéenne continuera de bénéficier d’un temps sec.

Vigilance météo renforcée

Face à ces conditions météorologiques, Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations. En outre, les autorités appellent à la prudence en raison des risques de verglas, surtout sur les routes secondaires et dans les zones montagneuses.

Les prévisions suggèrent que ce temps frais et perturbé se poursuivra en partie jusqu’au week-end, avec un léger redoux attendu dimanche. En résumé, jeudi 2 janvier marquera un retour de conditions météorologiques difficiles à travers tout le pays, conséquence de la perturbation arrivée par la Manche, mercredi.