Météo : arrivée d’une dépression par la Manche, 13 départements concernés par des vents violents ce 1ᵉʳ janvier

Ce mercredi 1ᵉʳ janvier, une dépression en provenance des côtes de la Manche apporte des conditions météorologiques perturbées, notamment sur le nord-ouest de la France. Treize départements sont placés en alerte jaune en raison de vents violents qui pourraient atteindre des rafales de 50 à 70 km/h dans les terres, jusqu’à 100 km/h sur les rives de la Manche, et même 110 km/h dans le secteur du Boulonnais.

Dès le matin, un ciel très nuageux domine de la Bretagne aux Pays de la Loire, en passant par l’Ile-de-France et le Benelux. Les premières pluies, encore faibles, arrivent sur les côtes en fin d’après-midi avant de gagner en intensité durant la soirée et la nuit suivante, selon Météo France. Ces précipitations s’étendent progressivement des côtes de la Manche vers Paris et les Ardennes.

Malgré ces conditions agitées, le reste du pays connaît une météo plus calme. Des gelées matinales persistent, notamment dans le Sud-Ouest, le Val de Saône et le couloir rhodanien, accompagnées parfois de brouillards givrants. En revanche, des éclaircies lumineuses s’imposent dans plusieurs régions, notamment sur la moitié sud-est, où le soleil domine malgré quelques nuages près du golfe du Lion.

Concernant les températures, elles sont en nette hausse cet après-midi, oscillant entre 5 et 16 degrés selon les régions. Par exemple, Brest affiche une fourchette de 12 à 13 °C, tandis que Clermont-Ferrand profite d’une progression marquée, passant de -5 °C au matin à 13 °C dans l’après-midi. Les maximales atteignent 16 °C à Biarritz et Ajaccio, les points les plus chauds de la journée.

Vents au nord et douceur au sud

Le nord-ouest de la France subit pleinement les effets de la dépression qui traverse la Manche. Outre les vents violents, les nuages et les pluies sont au programme dans ces régions. En revanche, le sud-est du pays profite d’une météo bien plus favorable avec un temps ensoleillé et des températures agréables pour la saison.

Dans les plaines du Sud-Ouest et le long du couloir rhodanien, la matinée commence sous un ciel gris et brumeux, parfois accompagné de gel. Cependant, l’après-midi marque un net redoux, avec des maximales généralement comprises entre 8 et 12 °C, voire 13 à 16 °C dans les régions proches de l’Atlantique et de la Méditerranée.

Si vous habitez dans les régions les plus touchées par les vents, il est recommandé de rester vigilant et d’éviter les activités extérieures exposées. En revanche, pour les chanceux du sud-est, cette journée peut être l’occasion de profiter d’un temps clément pour des balades en plein air.

Une alerte pluie-inondations lancée par Météo France pour demain

Pour jeudi, 21 départements sont placés en vigilance jaune pluie-inondations, selon Météo France. Les départements concernés sont principalement situés en Bretagne, Normandie, et dans l’ouest de la France, notamment le Calvados, les Côtes-d’Armor, et la Manche. Ces conditions météorologiques pourraient entraîner des risques d’inondations, notamment en raison de fortes pluies attendues tout au long de la journée.