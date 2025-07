Retour de la neige en plaine début 2025 : voici les départements concernés

Les amateurs de neige seront ravis : début 2025, les conditions hivernales s’installeront avec des épisodes neigeux prévus jusqu’en plaine dans certaines régions. Alors que la grisaille persiste sur le nord et que le sud profite encore de douceur, ce basculement météorologique promet un vrai spectacle hivernal.

À partir du 2 janvier, un front venu de l’Atlantique traversera la moitié nord du pays, apportant pluies soutenues et vents forts sur les côtes de la Manche. Parallèlement, une masse d’air polaire fera son entrée par le nord-est, provoquant une chute significative des températures. Ce refroidissement permettra à la neige de s’inviter sur les reliefs, mais aussi en plaine dans plusieurs départements.

Les départements concernés par les chutes de neige

Selon les prévisions, la neige devrait toucher particulièrement le centre-est et le nord-est de la France. Parmi les départements concernés :

Vosges

Haut-Rhin

Bas-Rhin

Doubs

Jura

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Ain

Rhône

Loire

En montagne, les cumuls seront significatifs, rendant les conditions idéales pour les amateurs de ski. En plaine, les précipitations pourraient se transformer en neige fondue selon les variations locales des températures.

Neige et contrastes climatiques en France

Alors que le nord et le centre-est de la France feront face à ces épisodes hivernaux, le sud-est continuera de profiter d’un ciel dégagé, notamment grâce à l’action du mistral et de la tramontane. Cependant, les vents violents sur les côtes atlantiques et les pluies intenses dans le nord-ouest marqueront un contraste saisissant entre les régions, renforçant les disparités météorologiques habituelles du pays.

De leur côté, les températures connaîtront une baisse significative sur l’ensemble du pays. Dans le nord-est et le centre-est, les minimales pourraient descendre jusqu’à -5°C en plaine, tandis que les zones montagneuses verront le thermomètre chuter encore davantage, atteignant des -10°C par endroits. À l’inverse, le sud-est bénéficiera d’une relative douceur, avec des températures comprises entre 5°C et 10°C, grâce à l’effet protecteur des vents locaux comme le mistral.

Après une fin d’année dominée par une météo relativement clémente, ce changement marque le début de l’hiver météorologique. Les paysages se transformeront sous la neige, offrant des panoramas typiquement hivernaux dans les zones concernées. Cette période sera également l’occasion pour les amateurs de sports d’hiver de profiter pleinement des premières neiges dans les stations de montagne.

En somme, début 2025 s’annonce sous le signe de l’hiver avec un retour en force de la neige. Ces conditions raviront autant les amateurs de sports d’hiver que ceux qui apprécient la magie des paysages enneigés.