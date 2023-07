Jobs d’été : les emplois les mieux payés à Nantes

Quels sont les jobs d'été les mieux payés en France ? Une question que se posent tout particulièrement les étudiants et autres personnes intéressées par un emploi saisonnier. La plateforme de travail étudiant StaffMe a dévoilé son classement des emplois estivaux les mieux rémunérés, ainsi que ceux qui présentent le plus d'offres. Deux jobs d'été arrivent ainsi en tête de ce classement à Nantes.

Deux emplois occupent le haut du classement

En tête de classement des jobs d'été les mieux rémunérés de France, on trouve le chef de rang à Nantes, avec un salaire horaire de 21,60 euros. Les métiers de service et de cuisine sont particulièrement bien représentés dans le baromètre publié par StaffMe le 12 juillet dernier, avec une forte présence dans le top 10. La 2e place est occupée par le poste de conseiller de vente, avec un salaire horaire de 20 euros. Voici la suite du classement des jobs d'été les mieux rémunérés :

Commis de cuisine : 17,60 euros de l'heure.

Saisie de données : 16 euros de l'heure.

Entretien : 14,80 euros de l'heure.

Équipier polyvalent de restauration : 14,17 euros de l'heure.

Coordination d’événements : 14 euros de l'heure.

Support client : 13,73 euros de l'heure.

Hôtessariat : 13,72 euros de l'heure.

Inventaire :13,70 euros de l'heure.

VIDÉO - Emplois saisonniers : des mineurs au secours du manque de main d'œuvre https://t.co/qyhQ8T8VLU — LCI (@LCI) July 2, 2023

Les jobs d'été : mieux payés, mais plus rares

Jean-Baptiste Achard, le cofondateur de StaffMe, constate que « la rémunération des jobs d’été n’a jamais été aussi élevée ». « Elle a augmenté de 25 % pour certains d’entre eux depuis la crise sanitaire. Sur notre plateforme, le job de serveur était en moyenne rémunéré 12,40 € de l’heure en 2019. Cet été, le montant est de 15,50 €. Les restaurateurs qui peinent à trouver de la main-d’œuvre sont obligés d’offrir des avantages et/ou d’augmenter les salaires pour attirer les candidats » explique-t-il.

Bien qu'étant mieux rémunérés que par le passé, ces emplois d'été font l'objet d'une offre plus rare. Les métiers les mieux payés ne sont donc pas les plus répandus. En effet, le petit boulot de chef de rang, qui occupe la première place du classement des emplois les mieux payés, ne figure pas parmi les emplois les plus disponibles.

Le classement des emplois les plus répandus dans la ville de Nantes est le suivant :

Équipier polyvalent de vente : 13,70 euros de l'heure.

Manutention 13,60 euros de l'heure.

Équipier polyvalent de restauration : 14,17 euros de l'heure.

Accueil : 13,60 euros de l'heure.

Conseiller de vente : 20 euros de l'heure.

Hôtessariat : 13,70 euros de l'heure.

Street marketing : 13,70 euros de l'heure.

Animation commerciale : 13,70 euros de l'heure.

Inventaire : 13,70 euros de l'heure.

Commis de cuisine : 13,60 euros de l'heure.

L'étude en question a été réalisée par la plateforme StaffMe qui compte plus de 600 000 utilisateurs. Les résultats ont été obtenus auprès de ces mêmes utilisateurs entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022.