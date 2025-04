HLM : des factures de rattrapage jusqu’à 8 600 euros adressées à de nombreux locataires

Des locataires HLM de Tremblay-en-France ont reçu une mauvaise surprise : des factures de rattrapage atteignant plusieurs milliers d’euros. Cette situation, issue d’une mauvaise estimation des charges par l’ancien bailleur, plonge des familles dans l’inquiétude. Retour sur les origines et les solutions envisagées pour faire face à ce choc financier.

Dans cette commune de Seine-Saint-Denis, 750 locataires de 15 résidences HLM doivent régler des régularisations de charges couvrant les années 2021 à 2023. Ludivine, mère de quatre enfants, explique face aux caméras du 20H de TF1 : « 1 749,01 euros pour 2021, à peu près la même chose pour 2022, et pas loin de 1 900 euros pour 2023. Ce qui me fait, pour ma part, 5 400 euros à régler en plus. » Pour cette mère, le choc est tel qu’elle craint pour l’avenir de ses enfants : « J’ai peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants correctement tous les jours. Ils font du sport, donc j’ai peur de ne plus pouvoir leur offrir ça. »

Une mauvaise gestion qui pénalise de nombreux locataires HLM

Ces montants astronomiques s’expliquent par une sous-estimation des charges par l’ancien propriétaire des résidences. Amal Bouargue, représentante des locataires, précise que la situation concerne « 15 résidences, soit 750 locataires débiteurs, avec des factures allant de quelques centaines d’euros à 8 600 euros. » En janvier 2024, le bailleur LogiRep rachète le parc HLM et réclame le paiement des arriérés accumulés sur trois ans, plongeant les habitants dans l’embarras.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, LogiRep a mis en place un fonds d’aide de 500 000 euros, destiné aux locataires les plus en difficulté. Franck Baguet, directeur de la relation client chez LogiRep, affirme à TF1 : « À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nos conseillères sociales pourront venir en soutien et en appui des familles qui rencontreraient le plus de difficultés sur l’aspect financier. » En outre, le remboursement des sommes peut être étalé jusqu’en 2029. Malgré ces mesures, beaucoup de locataires restent sceptiques quant à leur capacité à honorer ces dettes.

Des anomalies détectées dans les factures de certains locataires HLM

Certains locataires ont également découvert des erreurs dans leurs factures. José, habitant d’un logement accueillant trois personnes, raconte : « J’ai pas une piscine, pas une pelouse. » Grâce à l’intervention d’une association de consommateurs, il a obtenu un remboursement de 1 667 euros. Ahmed Mamache, secrétaire national de la Confédération générale du logement (CGL), souligne : « Nous constatons qu’il y a beaucoup d’anomalies ou des remboursements. On invite les bailleurs sociaux à être plus regardants sur ce qu’ils font. »

Cette affaire révèle des défaillances dans la gestion des charges locatives et soulève des interrogations sur les pratiques des bailleurs sociaux. Les associations de consommateurs appellent les locataires à vérifier leurs factures et à contester les montants dans un délai légal de trois ans. Pour les résidents de Tremblay-en-France, ce combat met en lumière des dysfonctionnements systémiques qui pourraient bien s’étendre à d’autres résidences.

Ces factures de rattrapage, aussi inattendues que déstabilisantes, rappellent l’importance d’une gestion transparente des charges locatives. Les locataires, soutenus par des associations, espèrent des réformes pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.