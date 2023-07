Arnaques au remboursement d’impôt : comment se protéger ?

Avec l'essor de la technologie et d'Internet, les arnaques et les escroqueries se font de plus en plus nombreuses. Après les arnaques au faux conseiller, place maintenant à celles au remboursement d'impôt. Près de 15 millions de contribuables français ont été victimes d'une tentative d'hameçonnage suite à un remboursement d'impôt. Pour mener à bien leur tentative de fraude, les pirates du web redoublent d'ingéniosité. Ils envoient un e-mail frauduleux à leur victime, prétendant qu'une somme d'argent l'attend sur son espace personnel du site des impôts. Voici en détail tout ce que vous devez savoir pour ne pas tomber dans ce piège !

Reconnaître une tentative de piratage !

Dans ce contexte marqué par les pratiques frauduleuses, il est important de rester vigilant. En général, la technique utilisée par ces arnaqueurs est un faux e-mail, où ils demandent aux destinataires de communiquer leurs coordonnées bancaires via un lien. Voici un exemple d'e-mail envoyé : « Après réévaluation des barèmes pour le calcul de votre impôt sur le revenu, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir un remboursement de notre part d'un montant de 158,40 euros ». Pour rappel, les services des impôts disposent déjà de toute information vous concernant, notamment vos coordonnées bancaires. De ce fait, inutile d'envoyer vos coordonnées. Une telle demande devrait donc être suspecte.

Il faut aussi bien analyser l'e-mail. Lorsque ce dernier provient d'une source autre que les impôts, vous allez apercevoir qu'il contient beaucoup d'incohérences ou des fautes d'orthographe. En plus de cela, les arnaqueurs exigent toujours un délai de réponse, avec la mention « le mail est valable quarante-huit heures ». Or, les finances publiques n'exigent pas de délai précis pour les remboursements légitimes.

Comment vérifier un remboursement d'impôt légitime ?

Il faut d'abord savoir que les remboursements légitimes ne nécessitent aucune démarche à entreprendre de votre part. Les virements vont être effectués de manière automatique par les impôts s'ils vous doivent un remboursement. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de fournir de nouvelles informations bancaires.

Pour plus de vigilance, quand vous recevez ce type d'e-mail, il faut vous assurer de la légitimité du remboursement en question. Pour ce faire, rendez-vous au site officiel des impôts et connectez-vous directement à votre compte. Cela vous permettra de vérifier si un remboursement a été envoyé sans risque de divulguer vos données personnelles.