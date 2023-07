Protégez-vous des escroqueries lorsque vous cherchez à louer !

Trouver un nid douillet et s'y installer le plus vite possible est le rêve de tout étudiant qui se trouvent dans les grandes villes. Comme Jeane, la recherche d'une location pour étudiant peut être un vrai parcours du combattant. Ce qui empire les choses est que le marché de l'immobilier est truffé d'escrocs. Les étudiants sont donc confrontés à plusieurs escroqueries, en particulier l'usurpation d'identité et les fausses demandes de caution. D'où la nécessité de mettre en lumière ces pratiques frauduleuses.

Soyez sur vos gardes face aux stratagèmes des escrocs

Parmi la multitude de stratégies d'escroqueries utilisées pour extorquer de l'argent aux étudiants dans le besoin urgent de trouver un logement à louer, figure la fausse demande de caution. Les escrocs créent d'abord de fausses annonces attrayantes pour attirer les victimes. Ils se font donc passer pour le propriétaire et demandent un dépôt de caution à l'avance. C'est ainsi qu'un individu a contacté Jeanne, lui proposant un local de 9 m² en plein cœur de Paris pour un somme de 500 euros, pile dans son budget, à la condition de lui envoyer à l'avance un montant de 200 euros justifié comme étant des frais d'agence. Une fois l'argent encaissé, l'escroc se volatilisa, coupant tout lien avec la jeune étudiante.

Il faut savoir que ces pratiques ne sont pas rares. La plateforme PAP a reçu près de 10 % d'annonces frauduleuses. Les deux types d'escroqueries qui y figurent fréquemment sont « des stratagèmes visant à extorquer de l'argent aux locataires. Dans ce cas, les escrocs se font passer pour les propriétaires légitimes du logement, le mettent en location, signent plusieurs contrats de location avec différents locataires, leur demandent un versement de garantie, puis disparaissent dans la nature. Le deuxième type d'escroquerie consiste à usurper l'identité de personnes », selon les explications de Corinne Jolly, la présidente de PAP.

Protégez-vous des escroqueries grâce à ces astuces simples

En 2021, PAP informait spécifiquement les étudiants au sujet des arnaques immobilières. La plateforme a mis en place des moyens de lutte, tels que des algorithmes et un contrôle humain pour vérifier les annonces. Les locataires peuvent, de leur côté, signaler les annonces suspectes. En cas de fraude, PAP annule l'annonce et alerte les candidats concernés.

Bien que la plateforme PAP ait mis en places ces mesures, la vigilance est de mise pour mener à bien votre recherche de location en toute sécurité. Voici quelques astuces :

Évitez les paiements anticipés.

Privilégiez les visites en personne.

Ne transmettez aucun document en ligne.

Signalez les annonces douteuses.

Si vous êtes malheureusement victime d'une escroquerie, déposez une main courante et une plainte sur THESEE, le dispositif gouvernemental contre les fraudes.