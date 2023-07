Arnaque au faux conseiller de banque : comment se protéger ?

Aujourd'hui, l'arnaque au faux conseiller est de plus en plus fréquente et ne cesse de prendre de l'ampleur. De ce fait, les victimes sont exposées à d'importantes pertes financières. Le comble, c'est que, dans la majorité des cas, il est difficile d'être remboursé par sa banque dans ce genre de situations. Nous vous présentons donc quelques astuces pour rester vigilants face à ces pratiques frauduleuses.

Garder une trace des échanges avec l’escroc

Les conseillers des banques ne vont jamais vous demander de communiquer des informations importantes et confidentielles lors d'un appel téléphonique. Il est donc essentiel de rester vigilant et de ne jamais divulguer vos informations bancaires par téléphone ou par e-mail, même si la personne prétend être un conseiller de votre banque. Maintenant, si, par malheur, vous êtes victime d'une arnaque au faux conseiller, nous vous recommandons de garder toutes les traces de vos échanges avec l'escroc. Captures d'écran du journal d'appels, copies de SMS et e-mails seront tous des preuves tangibles qui vont vous faciliter le processus du remboursement.

Porter plainte

Bien que les banques soient dans l'obligation de rembourser leurs clients victimes d'une arnaque au faux conseiller, quand il s'agit de sommes importantes, elles peuvent vous demander d'entamer une procédure judiciaire. Cela étant dit, lorsque vous portez plainte, il faut être précis et fournir tous les détails relatifs à l'incident. Plus important encore, évitez de vous blâmer. En effet, la banque pourrait utiliser des phrases comme « c'est ma faute », ou « j'aurais dû m'en douter » contre vous. Autrement dit, elle pourrait s'en servir pour ne pas vous indemniser. La responsabilité de l'escroquerie incombe à l'arnaqueur et non à la victime.

Appuyer sa demande sur la réglementation en vigueur

Si votre banque hésite à vous indemniser, rappelez-lui que la réglementation est en faveur des consommateurs. En principe, toute somme volée doit être remboursée sous un jour ouvré. Les banques peuvent invoquer une « négligence grave » pour refuser le remboursement, mais cela ne s'applique pas dans la plupart des cas d'arnaque au faux conseiller. Soyez donc ferme et insistez sur vos droits en tant que consommateur. Si nécessaire, citez les articles de loi qui vous protègent en tant que victime d'une fraude.

Recourir à la médiation ou à l’action en justice

Si votre banque refuse toujours de vous indemniser, vous pouvez faire appel à son médiateur, dont les coordonnées sont généralement disponibles sur le site de l'établissement bancaire. Il peut proposer un compromis, mais si cela ne vous convient pas, vous avez le droit de demander un remboursement intégral par le biais d'une action en justice. De notre part, nous vous conseillons de consulter un avocat spécialisé dans les litiges bancaires pour vous accompagner dans vos démarches juridiques.