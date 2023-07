La Banque en Ligne Revolut en 2023 : Bon Plan ?

La banque en ligne Revolut est une des plus grandes banques en ligne à l'heure actuelle. Elle est très populaire auprès des jeunes et des voyageurs, mais est-elle vraiment un bon plan en 2023 ? Nous allons tenter de répondre à cette question en examinant ses avantages et ses inconvénients, et en donnant notre avis sur la banque en ligne Revolut.

Qu’est-ce que Revolut ?

Revolut est une banque en ligne qui propose des services bancaires en ligne à ses clients. Elle offre des cartes bancaires, des comptes bancaires, des transferts d'argent, des services de paiement et plus encore. Elle est disponible dans plus de 200 pays et peut être utilisée pour effectuer des transactions en ligne ou en personne. Elle propose également des services de trading et de crypto-monnaie. Les banques en ligne attirent beaucoup, et Revolut recolte de très bons avis de la part de ses clients, comme celui de MoneyRadar.org.

Les avantages de Revolut

Revolut propose de nombreux avantages à ses clients. Tout d'abord, elle offre des frais bancaires très bas, ce qui en fait une très bonne option pour les jeunes et les voyageurs. De plus, elle propose un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires très pratique, comme la possibilité d'économiser sur un compte "coffre" à chaque transaction, de planifier des virement récurrents vers ce "coffre" mais il y a aussi accès, au trading et aux crypto-monnaies. Enfin, elle offre un service client de haute qualité et une sécurité de premier ordre.

Les inconvénients de Revolut

Malgré ses nombreux avantages, Revolut a également quelques inconvénients. Tout d'abord, elle est souvent critiquée pour ses frais cachés et ses conditions d'utilisation complexes. Par exemple, Revolut vous promet des transactions dans des devises étrangères sans frais, mais certaines devises comme le Baht Thailandais ou le Dinar Jordanien ne sont pas pris en charge par la banque et des frais supplémentaires vous sont facturés à chaque retrait et chaque paiement par carte. De plus, elle ne propose pas de services bancaires traditionnels, comme les prêts ou les dépôts à terme. Enfin, elle ne propose pas encore de services bancaires aux États-Unis.

Notre avis sur Revolut en 2023

Au vu des avantages et des inconvénients de Revolut, nous pensons qu'elle peut être une bonne option pour les jeunes et les voyageurs en 2023. Elle offre des frais bancaires très bas, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et un service client de haute qualité. Cependant, elle ne propose pas encore de services bancaires traditionnels et n'est pas disponible aux États-Unis.

Revolut est une banque en ligne très populaire et peut être un bon plan en 2023. Elle offre des frais bancaires très bas, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et un service client de haute qualité. Cependant, elle ne propose pas encore de services bancaires traditionnels et n'est pas disponible aux États-Unis. Si vous souhaitez plus d'informations en termes de législation sur les banques en lignes en France, je vous invite à consulter le site du service public. Nous vous conseillons donc de bien vérifier tous les avantages et inconvénients avant de vous inscrire à Revolut.