Ils revendent des voitures volées avec de vraies cartes grises : une redoutable arnaque sévit en Ile-de-France

En Île-de-France, un nouveau fléau inquiète les autorités et les professionnels du secteur automobile : des voitures volées sont revendues avec de vraies cartes grises, rendant ces transactions frauduleuses presque indétectables. Ces pratiques s’appuient sur une faille dans le système de gestion des immatriculations, ce qui complique le repérage des véhicules concernés et expose de nombreux acheteurs à des risques financiers.

Le stratagème repose sur une technique appelée « écrasement de carte grise ». Les escrocs ciblent principalement des véhicules sous contrat de location, en récupérant leur numéro d’immatriculation légitime. Une fois en possession de ces informations, ils parviennent à les remplacer dans le système d’immatriculation par les données des voitures volées. Ces véhicules, désormais enregistrés comme parfaitement légitimes, sont ensuite revendus à des acheteurs souvent inconscients de la fraude.

Des modèles de voitures récents à des prix très bas

Cette méthode permet aux fraudeurs de profiter de véhicules de grande valeur, souvent très récents, qu’ils peuvent revendre à des prix compétitifs tout en maximisant leurs profits. L’usage de plateformes de vente en ligne, telles que Leboncoin, facilite également la diffusion de ces annonces frauduleuses.

Le cas d’un professionnel de l’aménagement de vans, nommée Mathieu a récemment permis de mettre en lumière cette pratique. Le jeune homme a confié à nos confrères du Parisien avoir trouvé une annonce pour un van à un prix attractif sur Internet. Il décide alors de contacter le vendeur. Après quelques vérifications, il s’est aperçu que le véhicule était lié à une fraude. Ce type d’escroquerie met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle des immatriculations, qui permettent de modifier les informations d’un véhicule sans déclencher d’alerte.

Des acheteurs en danger

Ce trafic expose les acheteurs à de graves conséquences. Les véhicules frauduleux peuvent être saisis par les autorités une fois la fraude découverte, laissant les acheteurs sans recours. De plus, les pertes financières associées peuvent être importantes, les sommes investies dans ces véhicules étant souvent élevées.

Pour lutter contre ce phénomène, les autorités doivent renforcer les systèmes de contrôle et mieux sensibiliser les acheteurs. Vérifier systématiquement l’origine d’un véhicule et consulter son historique via des outils officiels, comme le site HistoVec, peut permettre d’éviter les mauvaises surprises. Par ailleurs, la mise en place de procédures plus rigoureuses pour modifier les cartes grises pourrait limiter ces pratiques frauduleuses.

Alors que ce trafic se développe, il est essentiel pour les consommateurs de rester vigilants. Ce phénomène rappelle que même les transactions en apparence légitimes doivent faire l’objet de vérifications approfondies avant tout achat.