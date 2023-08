Compte courant : voici le montant qu’il ne faut pas dépasser

On place généralement dans un compte courant l’argent destiné aux dépenses courantes d’un foyer. En juillet 2022, les dépôts à vue sur les comptes courants ont atteint les 544 milliards d’euros en France. Mais il faut savoir que pour des raisons de sécurité, le montant déposé sur un compte courant ne doit pas dépasser un certain seuil.

En effet, pour garantir la sécurité de l’argent déposé sur un compte courant, il faut éviter d’y déposer un montant au-dessus d’un certain seuil. Opter pour le Livret A ou le Livret d'épargne populaire serait un choix plus judicieux en termes de sécurité, mais aussi de rentabilité. Il faut savoir qu’en 2022, le total des fonds recensé sur les Livrets A et les Livrets LDDS a atteint les 492 milliards d’euros. Du côté des comptes courants, les 544 milliards déposés représentent une moyenne de près de 18 430 euros par ménage français.

En décembre 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, avait un solde de 166 685,90 euros sur son compte courant joint du Crédit Mutuel. Avec une telle somme, on peut se demander s'il existe une limite maximale de dépôt. La réponse est non. En réalité, on peut déposer autant d'argent que l'on souhaite sur son compte courant. Cependant, il est déconseillé de dépasser une certaine somme pour des raisons de sécurité.

Les livrets d’épargne, une meilleure alternative au compte courant

Ainsi, dans le cas où l'établissement bancaire venait à faire faillite, les fonds déposés sur les comptes bancaires ne doivent pas excéder 100 000 euros par personne. Il est donc important de veiller à ce que le montant sur le compte courant reste en dessous de cette limite. Le concept d'un compte courant consiste à garder l'argent destiné aux dépenses courantes d'un foyer. En plus de ces dépenses essentielles, il est préférable de transférer les fonds excédentaires vers des comptes d'épargne. De cette manière, on peut fructifier l’argent au lieu de le laisser inactif.

D’ailleurs, il existe des placements très attractifs qui proposent des taux de rémunération intéressants, tels que le Livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux ménages les plus modestes et qui rémunère à hauteur de 6%, ou le livret A et le Livret de développement durable, qui proposent tous les deux un taux de rémunération à 3%. Il est également conseillé de répartir le montant du compte courant sur plusieurs livrets d’épargne en même temps, en essayant de trouver un équilibre qui assurera sécurité et rentabilité.