Titres-restaurant : vers une utilisation sans limite dans les restaurants ?

Les titres-restaurant font l’objet de débats autour de leur utilisation. Entre prolongation de leur usage en grande surface et proposition de déplafonnement dans les restaurants, une réforme globale est attendue pour clarifier leur rôle et satisfaire toutes les parties concernées.

Depuis le début de 2022, une dérogation permet l’utilisation des titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires non consommables immédiatement, comme des pâtes ou du beurre, dans les grandes surfaces. Cette disposition, plébiscitée par 96 % des salariés, a été prolongée jusqu’en décembre 2026 par un vote au Sénat en janvier. Cependant, cette mesure suscite la colère des restaurateurs, qui dénoncent un détournement de l’usage des titres, initialement destinés aux repas pris en restaurant.

Une proposition pour soutenir les restaurateurs

Pour rétablir la vocation première des titres-restaurant, le sénateur Alain Joyandet propose un amendement visant à déplafonner leur utilisation dans les restaurants. Actuellement, l’utilisation des titres est limitée à 25 € par jour, que ce soit dans un restaurant ou pour des courses alimentaires en grande surface. L’amendement suggère de maintenir ce plafond en grande surface, tout en le supprimant pour les restaurateurs.

Cette mesure, selon le sénateur, inciterait les salariés à privilégier les restaurants, ce qui bénéficierait directement à ce secteur en difficulté. Elle répondrait également aux attentes des professionnels de la restauration, qui souhaitent une utilisation plus conforme à l’objectif initial des titres-restaurant.

Vers une réforme globale des titres-restaurant

Véronique Louwagie, ministre chargée du Commerce et de l’Artisanat, a confirmé que le gouvernement prévoit une réforme complète des titres-restaurant dans les mois à venir. Si l’idée du déplafonnement n’a pas encore été retenue officiellement, les discussions entre restaurateurs, syndicats et partenaires sociaux devraient aboutir à un compromis. Cette réforme pourrait inclure des mesures pour rééquilibrer leur usage entre les grandes surfaces et les restaurants.

Les titres-restaurant sont devenus un outil crucial pour les salariés, particulièrement dans un contexte de hausse des prix alimentaires. Si le maintien de leur utilisation en grande surface satisfait de nombreux foyers, la question de leur rôle traditionnel dans la restauration reste en suspens. Un compromis équilibré devra être trouvé pour répondre aux attentes des salariés tout en soutenant un secteur clé de l’économie.

Avec ces propositions, le débat sur les titres-restaurant illustre l’enjeu d’une réforme qui pourrait transformer durablement leur usage. Les discussions à venir détermineront si leur fonction originelle pourra coexister avec des usages élargis, répondant ainsi aux besoins de tous.