Les prix du tabac grimpent au 1ᵉʳ janvier : les nouveaux tarifs pour chaque marque

Dès mercredi, les prix du tabac connaîtront une nouvelle augmentation significative en France. Cette mesure, inscrite dans une politique de santé publique, vise à réduire la consommation en augmentant le coût des cigarettes, du tabac à rouler et des cigares. Les consommateurs devront désormais s’adapter à des hausses généralisées touchant toutes les grandes marques.

À compter de ce 1er janvier 2025, le prix du tabac augmentera en fonction des marques, avec des hausses allant jusqu’à 1 euro par paquet. Parmi les exemples marquants, le paquet de Marlboro coûtera désormais 13 euros contre 12,50 euros précédemment, tandis que les Gitanes atteindront 14,10 euros, contre 13,60 euros auparavant. Cette augmentation intervient dans le cadre d’une politique visant à faire passer le prix minimum à 13 euros pour toutes les marques d’ici 2027.

Ces augmentations régulières s’inscrivent dans une stratégie gouvernementale de lutte contre le tabagisme. En alourdissant le coût des produits du tabac, les autorités espèrent dissuader la consommation, notamment chez les jeunes. Cette politique tarifaire fait partie d’un plan plus large visant à réduire les effets du tabagisme sur la santé publique, dont les coûts restent élevés pour le système de santé.

Les marques de tabac concernées et les nouveaux prix

Les hausses varient selon les marques, mais elles touchent l’ensemble des fabricants. Voici quelques exemples, relayés par nos confères de 20 Minutes, des nouveaux tarifs pour un paquet de 20 cigarettes :

Lucky Strike : 12,50 euros (au lieu de 12 euros).

Dunhill : 13,20 euros (au lieu de 12,70 euros).

Camel : 12,50 euros (au lieu de 12 euros).

Winston : 12,50 euros (au lieu de 12 euros).

Marlboro : 13 euros (au lieu de 12,50 euros).

Chesterfield : 12,50 euros (au lieu de 12 euros).

Philip Morris : 12,50 euros (au lieu de 12 euros).

Gauloises : 12,30 euros (au lieu de 12 euros).

Gitanes : 14,10 euros (au lieu de 13,60 euros).

The King 100’s : 11,20 euros (au lieu de 10,90 euros).

Fortuna : 11,70 euros (au lieu de 11,40 euros).

Davidoff : 12,50 euros (au lieu de 12,20 euros).

Ces hausses s’appliquent également à d’autres formats et produits, comme le tabac à rouler et les cigares, poursuivant une stratégie visant à dissuader la consommation par une augmentation progressive des prix.

D’autres hausses des prix du tabac à venir ?

Cette hausse du 1er janvier n’est qu’une étape d’une stratégie plus longue. Jusqu’en 2027, de nouvelles augmentations sont prévues pour aligner progressivement les tarifs à l’objectif gouvernemental. Ce mouvement suit une logique économique mais soulève des inquiétudes, notamment pour les fumeurs qui peinent à se passer du tabac malgré les coûts croissants.

Si l’objectif de santé publique est louable, ces augmentations sont parfois critiquées pour leur impact social, touchant particulièrement les ménages modestes. Certains experts soulignent que les hausses de prix, bien qu’efficaces pour réduire la consommation, doivent être accompagnées d’un soutien accru, comme des campagnes de sensibilisation et des aides au sevrage.

En résumé, la hausse des prix du tabac dès janvier 2025 marque une nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme en France. Toutefois, son efficacité à long terme dépendra de la combinaison entre mesures tarifaires et accompagnement des fumeurs vers une réduction de leur consommation.