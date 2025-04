Tabac : après la France, les prix augmenteront également en Espagne, Luxembourg, Suisse et Italie en 2025

Les hausses des prix du tabac se multiplient en 2025, affectant non seulement la France, mais également plusieurs pays frontaliers comme l’Espagne, le Luxembourg, la Suisse, et l’Italie. Ces augmentations traduisent des politiques fiscales axées sur la santé publique et la rentabilité économique.

Les prix du tabac en forte hausse en France

En France, les prix du tabac augmentent significativement dès le 1ᵉʳ janvier 2025. Les paquets de cigarettes les plus vendus, comme les Marlboro Red, passent de 12,50 euros à 13 euros, soit une hausse de 50 centimes. Les Camel Filters, Winston Classic et Lucky Strike enregistrent également des augmentations similaires, atteignant 12,50 euros. Cette évolution reflète une stratégie gouvernementale visant à dissuader la consommation de tabac, responsable de 75 000 décès annuels, tout en générant des revenus fiscaux.

Un paquet vendu à 13 euros est composé à 55 % de taxes d’accise, 16,67 % de TVA, le reste couvrant les marges du fabricant et du débitant. Cette fiscalité lourde fait de la France l’un des pays européens où le tabac est le plus cher.

Des augmentations dans les pays frontaliers

L’impact des hausses en France pousse de nombreux fumeurs à se tourner vers les pays voisins pour réduire leurs dépenses. Toutefois, ces pays ajustent également leurs prix pour 2025.

– Espagne : Depuis décembre 2024, les prix ont augmenté de 40 centimes par paquet. Les Marlboro Red coûtent désormais 5,80 euros, tandis que les Camel Essential Blue atteignent 5,75 euros. Ces tarifs, bien que moins élevés qu’en France, enregistrent une hausse continue.

– Luxembourg : Une augmentation de 30 centimes est appliquée à chaque paquet dès janvier 2025. Les Marlboro Red passent ainsi de 6 euros à 6,30 euros, tandis que les Winston Red coûtent désormais 5,80 euros.

– Suisse : Le Conseil fédéral a annoncé une hausse de 40 centimes pour le tabac à rouler et le tabac à chauffer, mais les cigarettes restent stables à 9,50 euros en moyenne. Ce niveau reste attractif pour les fumeurs français.

– Italie : Les augmentations restent modestes, avec une hausse prévue de 20 centimes sur le tabac à rouler. Les cigarettes restent parmi les moins chères de la région.

Une tendance européenne vers des prix élevés

Ces augmentations reflètent une convergence des politiques fiscales en Europe pour réduire le tabagisme. Si les prix restent plus attractifs dans certains pays frontaliers, l’écart se réduit, limitant les incitations pour les consommateurs transfrontaliers. Cette dynamique pourrait marquer une étape vers une harmonisation des tarifs dans l’Union européenne.