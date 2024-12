Hausse des prix du tabac au 1ᵉʳ janvier 2025 : voici les nouveaux prix selon les marques

Une nouvelle augmentation des prix du tabac entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette décision, officialisée dans un arrêté publié le 10 décembre 2024, concerne les cigarettes, le tabac à rouler, les cigares et le tabac à chauffer. Les hausses varient selon les produits et les marques, certaines atteignant jusqu’à un euro par paquet. Cette mesure s’inscrit dans une politique de dissuasion, avec des répercussions économiques et sanitaires.

Comparaison des anciens et nouveaux prix

Tous les produits du tabac sont concernés par cette augmentation. Voici une comparaison des anciens tarifs et des nouveaux prix qui s’appliqueront dès janvier :

– Le paquet de Marlboro Red (20 unités) passe de 12,50 euros à 13 euros, enregistrant une hausse de 50 centimes.

– Les Camel Filters (20 unités), actuellement à 12 euros, atteindront 12,50 euros, soit également 50 centimes de hausse.

– Les Winston Classic (20 unités), affichés à 12 euros, coûteront désormais 12,50 euros.

– Pour les News Classic Red, le prix passe de 12,20 euros à 12,50 euros, soit une augmentation de 30 centimes.

– Les Lucky Strike Red (20 unités) subiront une hausse similaire, passant de 12 euros à 12,50 euros.

– Enfin, les Gauloises Blondes Rouge (20 unités), actuellement à 12 euros, seront affichées à 12,30 euros, augmentant de 30 centimes.

Cette progression constante rapproche les tarifs du paquet de 13 euros, objectif fixé pour 2027 dans le cadre du plan de lutte contre le tabagisme.

Les enjeux fiscaux et sanitaires de la hausse des prix du tabac

Le tabac est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année, environ 75 000 décès en France, soit 1 sur 8, sont attribués à sa consommation. Outre le coût humain, l’impact économique est colossal, avec une charge estimée à 156 milliards d’euros par an pour la société. Ces augmentations visent donc à dissuader la consommation, tout en renforçant les finances publiques.

Un paquet de cigarettes comprend une part importante de taxes. Par exemple, pour un paquet à 11,30 euros, la décomposition est la suivante :

– 55 % du prix est attribué à l’accise, soit 6,33 euros.

– La TVA représente 16,67 %, soit 1,92 euro.

– La marge brute du débitant est de 1,17 euro, tandis que le fabricant conserve environ 0,66 euro.

Une tendance à long terme

Ces hausses ne s’arrêtent pas là. Le ministre de la Santé avait annoncé un plan anti-tabac visant à atteindre un paquet à 13 euros pour 2027. En parallèle, d’autres augmentations fiscales liées au tabac pourraient être mises en place dans le cadre des prochains budgets.

Face à ces changements, les consommateurs devront faire face à une pression économique accrue, incitant peut-être certains à envisager une réduction ou un arrêt de leur consommation. Les autorités espèrent, à travers cette politique, réduire significativement le tabagisme en France, tout en finançant des actions de santé publique.

Une réaction ? Laissez un commentaire



Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.