La SNCF frappe fort pour l’été : plus que quelques heures pour profiter de 300 000 billets à prix cassé

Excellente nouvelle pour les Français. La compagnie ferroviaire SNCF a annoncé la vente de 300 000 billets à prix réduits. Cependant, il ne reste que quelques heures pour profiter de cette offre promotionnelle. En effet, cette initiative a commencé hier (31 juillet) et s'achèvera aujourd'hui (1ᵉʳ août 2023). Ces offres concernent les trains TGV et les Intercités.

SNCF : des prix imbattables pour des destinations de rêve

Il est possible de flâner le long des plages ensoleillées de la Côte d'Azur, d'explorer les vignobles de Bordeaux ou d'autres destinations en France à moindre coût grâce aux billets proposés récemment par la compagnie. Ces tarifs avantageux s'appliquent aux voyages prévus pour le mois d'août, une période prisée par les vacanciers. « La très grande majorité sera à 29 et 39 euros. Nous souhaitons permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train. Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes », explique Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF.

Par ailleurs, cette compagnie, souvent pointée du doigt pour ses prix élevés, offre la possibilité de réserver le voyage en première classe pour seulement 1 euro de plus. Elle vise aussi à rentabiliser ses services de première classe, moins sollicités pendant la période estivale, en les proposant à des prix attractifs pour les voyageurs. Cette option permet de profiter d'une expérience de voyage confortable et à faible prix.

D'autres réductions à saisir avant le 29 août !

Outre les 300 000 billets en vente pour août, la SNCF propose également une vente exceptionnelle de 200 000 billets Intercités au tarif incroyable de 19 euros. Cette offre, initialement prévue jusqu'au 15 juillet, a été prolongée jusqu'au 31 août, pour le plus grand plaisir des voyageurs.

La compagnie de transport cherche aussi à attirer les jeunes engagés pour la protection de la planète. Pour ce faire, elle a prévu d'offrir un bon d'achat de 10 euros à tous les titulaires de la carte Avantage jeune, qui représente environ un million de personnes. Cette offre pourra être utilisée entre le 17 juillet et le 30 septembre pour des voyages en TGV et jusqu'au 9 décembre en Intercité.