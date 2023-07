La promotion exceptionnelle Intercités de la SNCF prolongée : comment mettre la main sur les derniers billets ?

Ce 17 juillet 2023, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé la prolongation de la promotion sur les billets de train intercités. Dans une interview diffusée sur France 2, il a fait savoir que plus de 100 000 billets seraient vendus au courant de l'été.

Récemment, la SNCF a proposé à la vente 200 000 billets intercités, au prix exceptionnel de 19 euros. Mais alors que cette offre devait prendre fin le 15 juillet, Clément Beaune vient d'indiquer sa prolongation, en raison de la disponibilité de plus de 100 000 billets. « Il en reste plus de 100.000 […] Chacun peut se connecter sur le site de la SNCF afin d'en profiter », a-t-il avancé dans l'émission Télématin. Et de préciser : « Cette opération devait s’arrêter ce week-end et comme il reste des billets, on (la) continue ».

Par conséquent, les billets encore disponibles sont proposés à la vente sur le site de la SNCF, jusqu'au 31 août, où jusqu'à ce que les stocks restants soient épuisés. À titre d'information, l'offre concerne les trains intercités, qui relient les villes dans lesquelles le réseau de TGV n'est pas disponible. De ce fait, ces billets ne sont pas utilisables pour prendre le TGV. Parmi les lignes concernées, on note Paris - Toulouse, ou encore Nantes - Lyon.

Les prix de la carte Avantage (SNCF) bientôt revus à la hausse

Une mauvaise nouvelle attend les clients de la SNCF : la carte Avantage ne sera plus aussi avantageuse qu'avant. Pour rappel, il s'agit d'un abonnement annuel proposé depuis 2 ans, qui profite actuellement à plus de 4,5 millions de passagers en France. Celui-ci permet de profiter du tarif plafonné, dont les prix varient en fonction de la longueur du trajet.

En somme, pour des trajets d'une durée inférieure à une heure, les plafonds étaient fixés à 39 euros. En revanche, pour un trajet compris entre 1 et 3 heures, le tarif est de 49 euros. Enfin, pour des trajets dont la durée dépasse les 3 heures, le prix est de 79 euros.

Néanmoins, en raison de la hausse des prix du TGV, estimée à 13%, les prix des abonnements Avantage vont, eux aussi, grimper. Dès le 29 août, tous les tarifs vont connaître une augmentation de 10 euros. Toutefois, la SNCF tient à préciser que le prix d'achat de la carte Avantage restera inchangé. Bien entendu, cette augmentation n'a pas été accueillie à bras ouverts par les clients de l'agence ferroviaire.