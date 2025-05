Payer au péage avec son téléphone : Emmanuel Macron promet de changer la loi

Le paiement sans contact au péage est devenu une pratique courante pour de nombreux conducteurs. Pourtant, l’usage du téléphone pour régler ce type de transaction reste interdit par la loi, ce qui a conduit à une sanction controversée. Une affaire qui a suscité l’intervention directe d’Emmanuel Macron pour envisager un changement législatif.

Tout a commencé avec une vidéo publiée sur TikTok par un automobiliste de 21 ans, expliquant avoir été verbalisé pour avoir payé un péage avec son téléphone via Apple Pay. Cette infraction lui a valu une amende de 90 euros et un retrait de trois points sur son permis de conduire. Les forces de l’ordre ont appliqué l’article R1412-6-1 du Code de la route, qui interdit l’usage du téléphone tenu en main par un conducteur, même à l’arrêt devant une barrière de péage.

Cette interprétation stricte de la loi a rapidement fait réagir, d’autant plus que le paiement par smartphone est encouragé par les sociétés d’autoroutes pour fluidifier le trafic. Cette affaire a mis en lumière une incohérence entre les usages modernes et une législation jugée dépassée.

Emmanuel Macron s’empare du sujet

Face à l’ampleur de la polémique, la vidéo a attiré l’attention du président de la République. Emmanuel Macron, via son compte TikTok, a réagi en déclarant que « J’ai passé le dossier au ministère de l’intérieur et on va collectivement régler ça ». Le chef de l’État a ainsi annoncé avoir saisi le ministère de l’Intérieur pour changer les choses, remerciant au passage l’automobiliste pour son alerte.

Cette prise de position a été largement saluée sur les réseaux sociaux, mais soulève également des questions sur la rapidité d’une éventuelle modification du Code de la route. En attendant, les conducteurs risquent toujours des sanctions en utilisant leur téléphone pour ce type de transaction.

Payer le péage avec son téléphone bientôt possible ?

L’intervention d’Emmanuel Macron pourrait ouvrir la voie à une révision de la réglementation. Pour les experts, il serait judicieux de distinguer les usages du téléphone au volant, notamment lorsqu’il est utilisé pour des paiements sans contact à l’arrêt. Cela éviterait des sanctions perçues comme injustes tout en maintenant la sécurité routière.

En attendant un éventuel changement, les conducteurs sont appelés à la prudence. L’utilisation d’une carte bancaire ou d’un badge Télépéage reste la solution la plus sûre pour éviter tout risque de verbalisation. Cette affaire illustre un défi croissant pour la législation, souvent en décalage avec les évolutions technologiques et les nouveaux usages des consommateurs.

Si la promesse d’Emmanuel Macron est tenue, cela pourrait marquer une avancée vers une meilleure intégration des outils numériques dans le quotidien des automobilistes. Reste à voir si cette réforme aboutira rapidement, ou si d’autres incidents viendront alimenter la polémique.