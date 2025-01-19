Péage : voici les amendes auxquelles s’exposent les conducteurs qui paient avec leur smartphone

L’utilisation du téléphone au volant, même pour payer au péage, est passible d’une contravention. Cette situation, prévue par le Code de la route, entraîne une amende de 135 euros et un retrait de trois points. Une pratique pourtant encouragée par certaines compagnies, mais jugée illégale en cas de contrôle.

Payer au péage avec son téléphone peut sembler anodin, mais cela constitue une infraction au regard de l’article R412-6-1 du Code de la route. Ce texte interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur lorsque le véhicule est en circulation.

Les conséquences de cette infraction sont lourdes : une amende de 135 euros, un retrait de trois points sur le permis et un risque de pénalités plus sévères en cas de contestation devant un tribunal.

Des zones d’ombre pour les conducteurs

Cette réglementation peut surprendre, surtout lorsque certaines compagnies, comme Vinci Autoroutes, promeuvent le paiement via Apple Pay ou d’autres applications mobiles. Ce paradoxe soulève des interrogations sur la clarté des messages adressés aux usagers.

Bien que la voiture soit arrêtée au péage, elle est toujours considérée comme « en circulation » sur une voie autoroutière, selon Laureen Spira, avocate spécialisée en droit routier. « D’un point de vue purement légal, c’est complètement interdit », affirme de son coté l’avocate Laureen Spira à nos confrères de 20 minutes,

D’autres contextes, comme les paiements au drive de restaurants, peuvent prêter à confusion. Si la voiture est sur un parking ou dans une zone sécurisée, il est parfois possible de contester l’infraction. Néanmoins, chaque situation est laissée à l’appréciation des forces de l’ordre ou du tribunal compétent.

Quelles sont les alternatives autorisées pour payer au péage ?

Pour éviter toute sanction, des alternatives existent. Les paiements effectués via une montre connectée ou tout autre dispositif qui ne nécessite pas de tenir un appareil en main sont autorisés. Ces solutions permettent de respecter la législation tout en garantissant une utilisation pratique pour les conducteurs.

Alors que les technologies de paiement évoluent, les automobilistes doivent rester vigilants quant à leur conformité avec le Code de la route. Payer au péage ou dans d’autres contextes en utilisant un téléphone en main peut sembler pratique, mais cela peut entraîner des sanctions imprévues.

En cas de contravention, il est possible de la contester. Cependant, l’avocate Laureen Spira rappelle qu’un recours mal argumenté peut conduire à une peine plus sévère. Les conducteurs sont donc invités à opter pour des moyens de paiement sans risque d’infraction pour éviter toute mauvaise surprise.