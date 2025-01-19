Météo : redoux, vents forts et pluies intenses au programme de la semaine prochaine

Après une période de grand froid, la France s’apprête à vivre une semaine marquée par un redoux progressif. Si les premiers jours s’annoncent calmes et ensoleillés, une météo marquée par le retour de la pluie et des vents humides est attendue dès mercredi.

Après un épisode de froid intense, les températures amorcent une remontée progressive dès lundi. La journée s’annonce calme, avec des gelées matinales limitées à la moitié nord. Les régions du sud bénéficieront d’un climat plus doux, atteignant jusqu’à 14 °C à Ajaccio et Marseille. Mardi prolongera cette accalmie, offrant un soleil dominant sur la plupart des régions, malgré des températures encore fraîches au petit matin.

Le retour des averses dès mercredi

À partir de mercredi, une dégradation s’installe sur l’ensemble du territoire. Des averses commenceront à apparaître, principalement dans le centre et le sud, épargnant temporairement le quart nord-est. Ce changement est dû à l’arrivée d’un système dépressionnaire sur l’Atlantique, apportant des masses d’air plus humides et des vents modérés.

Jeudi verra une intensification des précipitations avec un ciel couvert sur tout le pays. La limite pluie-neige se situera entre 1 000 et 1 500 mètres, offrant de la neige dans les zones montagneuses. Les températures, quant à elles, continueront d’être douces pour la saison, atteignant jusqu’à 17 °C dans le sud. Le vent pourrait également se renforcer localement, notamment sur les côtes atlantiques et en région méditerranéenne.

Une semaine de transition météo

Le week-end s’ouvrira sur quelques éclaircies, notamment sur la façade ouest et le pourtour méditerranéen. Cependant, ces embellies seront rapidement suivies par le retour des averses sur la majorité des régions. Les températures resteront globalement stables, oscillant entre 6 et 13 °C dans la moitié nord, et entre 10 et 17 °C dans le sud. En montagne, des précipitations neigeuses pourraient encore se produire à haute altitude, tandis que des rafales modérées sont prévues sur le littoral atlantique.

Ces prévisions météorologiques témoignent d’une semaine contrastée, oscillant entre accalmie ensoleillée et retour d’un régime atlantique perturbé. Le redoux devrait permettre un répit après le froid glacial des dernières semaines, bien que les pluies et les vents attendus à partir de mercredi rappellent l’instabilité climatique actuelle. Cette transition, marquée par des fluctuations importantes, souligne la variabilité de la météo hivernale en France, exigeant une vigilance particulière pour les déplacements et les activités en extérieur.

Les habitants sont invités à rester vigilants, notamment dans les régions les plus exposées aux intempéries. Ces conditions variables marquent une transition notable vers un climat plus doux, mais nettement plus humide.