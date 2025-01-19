Météo : pluies torrentielles, neige et verglas, alertes orange et jaune sur plusieurs départements

Les conditions météo de ce dimanche 19 janvier s’annoncent particulièrement délicates. Si le froid s’étend sur la majeure partie du territoire, des perturbations notables touchent le sud-est avec des pluies abondantes, tandis que des risques de neige et de verglas concernent plusieurs départements du nord-ouest.

La vague de froid persiste, avec des températures qui varient entre 1 et 5°C dans la majorité des régions du pays. Les gelées sont fréquentes sur les trois quarts du territoire, épargnant seulement les zones côtières bretonnes et méditerranéennes. Ces conditions hivernales rendent les déplacements matinaux difficiles, notamment sur les routes secondaires. En milieu de journée, malgré quelques éclaircies locales, le froid reste saisissant sur l’ensemble du pays.

Météo France place la Corse en vigilance orange

Le sud-est connaît des perturbations majeures, avec des pluies intenses particulièrement marquées en Corse. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont placées en vigilance orange en raison de risques accrus d’inondation. Depuis samedi soir, des précipitations soutenues touchent les pentes orientales de l’île, avec des cumuls atteignant jusqu’à 220 mm. Ces fortes pluies s’accompagnent d’orages, tandis que les zones de montagne au-dessus de 1 500 mètres subissent des chutes de neige significatives. Les autorités locales recommandent de limiter les déplacements, particulièrement dans les secteurs les plus exposés.

Dans le nord-ouest et l’ouest, 15 départements sont en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas. Parmi eux, on retrouve des départements comme la Seine-Maritime, l’Eure, et la Loire-Atlantique. Ces phénomènes hivernaux, combinés aux températures négatives, compliquent la circulation. Météo France met en garde contre des conditions glissantes sur les routes et des perturbations possibles dans les transports, surtout en matinée.

Prévisions météo pour l’après-midi de ce dimanche

Peu d’améliorations sont attendues pour le reste de la journée. En Corse, les averses persisteront, bien que leur intensité devrait diminuer en fin d’après-midi. Dans le reste du pays, le froid restera marqué, avec un retour probable des brouillards givrants en soirée dans le nord et l’est. À partir de lundi, un léger redoux est prévu, mais des perturbations atlantiques pourraient faire leur retour en milieu de semaine, annonçant un temps plus instable.

Les autorités appellent les habitants des régions à risques à faire preuve de prudence face à ces conditions hivernales. Suivre les consignes locales et limiter les déplacements dans les zones concernées restent essentiels pour éviter tout incident, notamment sur les routes rendues dangereuses par le verglas et la neige.