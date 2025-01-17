Météo : une nouvelle vague de froid va s’abattre sur la France ce week-end, à quoi faut-il s’attendre ?

Météo France annonce le retour du froid ce week-end, particulièrement dans la moitié nord du pays. Les températures descendront sous la barre des 0 °C dans de nombreuses villes, tandis que le sud profitera d’un climat plus clément.

La vague de froid, qui a déjà marqué le début de la semaine avec 34 départements placés en vigilance jaune, persiste dans la moitié nord. Les prévisions annoncent des températures minimales de 0 °C à Alençon et Châlons-sur-Saône, et jusqu’à -2 °C à Amiens. À Paris, le mercure oscillera autour de 1 °C sous les éclaircies dominicales, tandis que les brouillards resteront tenaces dans le Centre-Ouest.

Les gelées matinales continueront de s’imposer, notamment en Alsace et à Lille, où les températures atteindront difficilement les 1 °C. Cette ambiance glaciale s’installe durablement malgré un anticyclone d’hiver, responsable d’un temps plus stable, mais toujours froid, rendant les conditions parfois piégeuses sur les routes en début de journée.

Une différence notable entre le nord et le sud

En revanche, les habitants du sud de la France profiteront de températures bien plus agréables. À Nice, le thermomètre grimpera jusqu’à 17 °C, et Montpellier enregistrera des maximales de 12 °C. Même dans les Alpes, des villes comme Gap bénéficieront d’un climat relativement doux, avec des températures avoisinant les 9 °C.

Cette disparité entre le nord et le sud illustre les variations climatiques marquées de cette période hivernale. Les régions atlantiques, comme Brest, connaîtront également un week-end plus doux avec des températures autour de 8 °C dimanche.

Des conditions météo contrastées

Outre les températures, Météo France indique que les conditions météorologiques varieront selon les régions. Alors que le nord devra composer avec des brouillards persistants et un ciel gris, le sud bénéficiera d’un ensoleillement généreux, notamment sur la Côte d’Azur et en Provence. À Marseille, les températures atteindront 14 °C, offrant un contraste notable avec les régions gelées du nord-est.

Ainsi, le froid persistera ce week-end, notamment dans le nord de la France, où les températures négatives et les gelées resteront au rendez-vous. Dans le sud, un climat plus doux permettra de profiter de conditions plus clémentes.