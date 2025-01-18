Météo : pluies, inondations et avalanches… plusieurs départements en alerte

Ce samedi 18 janvier 2025, la France fait face à une météo agitée avec de nombreuses alertes. Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour des risques de crues et d’avalanches, tandis que les deux départements corses sont passés en vigilance orange en raison de pluies torrentielles et d’inondations attendues. Ces perturbations, qui font suite à une semaine marquée par d’importantes précipitations, nécessitent la plus grande prudence dans les zones concernées.

Les départements placés en vigilance jaune incluent notamment l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Seine-et-Marne et la Vendée. Ces zones, situées dans le nord et l’ouest de la France, subissent encore les conséquences des fortes pluies récentes. Les cours d’eau comme la Seine, le Lay ou la Seudre présentent des niveaux élevés, entraînant des débordements localisés malgré une légère tendance à la décrue.

La Corse sous vigilance orange : un épisode intense attendu

En Corse, la situation est plus critique. Sous l’influence de la dépression Gabri, la Haute-Corse sera placée en vigilance orange à partir de 22 heures et la Corse-du-Sud dès 20 heures. Les prévisions annoncent des cumuls de précipitations atteignant 150 à 220 mm sur les reliefs orientaux et jusqu’à 80 mm sur le littoral. Ces fortes pluies pourraient provoquer des crues soudaines et des inondations importantes dans les zones vulnérables, en particulier sur les façades sud et est de l’île.

Les autorités insistent sur la nécessité de limiter les déplacements non essentiels et de respecter les consignes de sécurité. Les habitants des zones à risque sont invités à surveiller attentivement les bulletins météorologiques et à se préparer à d’éventuelles évacuations.

Une vigilance étendue à d’autres régions

Au-delà de la Corse, des alertes sont également en vigueur dans d’autres régions. Dans les Alpes, plusieurs départements sont concernés par une vigilance jaune pour risque d’avalanches. Le manteau neigeux, instable, pourrait entraîner des coulées et des avalanches, notamment en altitude. Des consignes strictes de sécurité sont recommandées pour les amateurs de sports d’hiver.

Dans les départements de la Picardie, de la Haute-Normandie et de la Charente-Maritime, la vigilance jaune reste de mise en raison des risques de débordements liés aux crues. Les services de Vigicrues surveillent de près les cours d’eau comme la Scie ou le Lay, dont les niveaux pourraient encore fluctuer en fonction des précipitations à venir.

Ces conditions météorologiques rappellent l’importance de rester vigilant face aux aléas climatiques. Les autorités, en étroite collaboration avec Météo-France, continuent de surveiller la situation pour garantir la sécurité des populations et limiter les impacts de ces phénomènes naturels.