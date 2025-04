Météo : à quand la fin de ce grand froid qui s’abat sur la France ?

La météo agitée de début janvier laisse place à un temps plus calme et sec. Un anticyclone installé sur l’Europe de l’Ouest apporte des conditions stables sur une grande partie du territoire. Ce retour au calme marque une pause bienvenue pour les Français après une période météorologique perturbée.

Du 13 au 19 janvier, un puissant anticyclone centré sur les Îles Britanniques domine les conditions météorologiques. Résultat : un temps sec, peu de précipitations, et des nuits très froides, notamment dans le nord-est de la France. Les brouillards, bien que limités par l’air sec, pourront se former localement, tandis que les températures en journée devraient lentement remonter pour se rapprocher des normales saisonnières. Cette semaine offre une pause bienvenue après les récentes intempéries.

Une météo plus douce à partir du 20 janvier ?

Entre le 20 et le 26 janvier, la France pourrait connaître un léger redoux tout en conservant des conditions globalement calmes. Les perturbations, jusqu’ici bloquées, pourraient commencer à frôler les côtes de la Manche, entraînant l’arrivée de quelques nuages et averses légères. Les températures pourraient légèrement dépasser les moyennes saisonnières, grâce à un flux d’air plus doux venant du sud-ouest. Toutefois, cette évolution reste incertaine, et les prévisions pourraient encore évoluer.

La dernière semaine de janvier, du 27 au 2 février, pourrait voir un retour progressif du flux océanique. Des averses et des pluies légères pourraient affecter la moitié nord de la France, tandis que le sud, notamment le pourtour méditerranéen, resterait protégé par l’anticyclone. Malgré ce retour d’une météo un peu plus active, le mois de janvier restera marqué par une période globalement stable et sèche.

Un début de février sous un temps hivernal modéré

Les premières semaines de février, coïncidant avec le début des vacances d’hiver, devraient offrir des conditions hivernales modérées. Si la stabilité de l’anticyclone pourrait limiter les chutes de neige en montagne, les nuits dégagées et froides permettront de préserver le manteau neigeux existant. Toutefois, pour les amateurs de sports d’hiver, l’absence de nouvelles précipitations pourrait constituer un défi.

Ce retour au calme est une aubaine pour la décrue des cours d’eau et la reprise des activités perturbées par les intempéries. Cependant, les prévisions à long terme restent sujettes à caution. Les météorologues rappellent que les modélisations peuvent évoluer, et que chaque mise à jour pourrait apporter des ajustements. Pour l’heure, les Français peuvent profiter d’une accalmie bienvenue pour clôturer un mois de janvier relativement calme.