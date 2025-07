Météo : grand froid, gelées et crues… 2 départements en alerte orange, vigilance jaune généralisée

L’hiver se réinstalle durement sur la France, plongeant de nombreuses régions dans un froid intense et généralisé. Entre alertes au grand froid et vigilance hydrologique, les conditions météo actuelles imposent de nombreuses précautions.

Le pays subit une chute brutale des températures, causée par des nuits dégagées et un anticyclone puissant. Des valeurs largement inférieures aux moyennes saisonnières ont été relevées ce lundi matin : -10 °C à Aurillac, -7 °C à Mulhouse, ou encore -6 °C à Nancy. Même des villes du sud, comme Toulouse et Marseille, enregistrent des températures négatives, respectivement -4 °C et -3 °C.

Ces conditions glaciales s’étendent à presque tout le territoire, y compris les régions atlantiques, habituellement plus douces. Les prévisions annoncent des nuits tout aussi froides dans les jours à venir, avec des gelées généralisées.

Vigilance météo de niveau jaune pour grand froid dans 34 départements

Outre le froid, des brouillards givrants compliquent la visibilité dans plusieurs régions. Ces phénomènes sont signalés dans les Hauts-de-France, en Normandie, dans les Pays de la Loire, ainsi qu’en Île-de-France. Dans les vallées du sud-ouest, des nuages bas persistants ajoutent aux difficultés de circulation. Les autorités appellent à la vigilance, en particulier pour les conducteurs qui doivent redoubler de prudence sur les routes glissantes.

Météo France a placé 34 départements en vigilance jaune pour grand froid, un dispositif préventif visant à alerter sur les risques liés à des températures extrêmes. Cette mesure couvre une large partie du pays, incluant des zones urbaines comme rurales. Les populations vulnérables, telles que les sans-abris et les personnes âgées, nécessitent une attention particulière en cette période.

L’Oise et l’Aisne placés en vigilance orange par Météo France

En parallèle, les départements de l’Oise et de l’Aisne sont confrontés à des risques de crues, ayant conduit à une vigilance orange ce lundi. Les fortes précipitations récentes ont fait gonfler les cours d’eau, augmentant les risques d’inondation. Les autorités locales surveillent attentivement l’évolution de la situation, et des mesures de précaution sont mises en place pour limiter les impacts sur les habitations et infrastructures.

Malgré des conditions difficiles ce lundi matin, le soleil pourrait faire son retour dans plusieurs régions à partir de l’après-midi, favorisant une amélioration temporaire. Cependant, les nuits glaciales se poursuivront, nécessitant une vigilance accrue. Cet épisode hivernal rappelle la force de la nature et l’importance de suivre les recommandations des autorités pour éviter les risques liés au froid et aux crues.