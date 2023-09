Météo-France: le temps estival persiste ce mercredi 27 septembre

Partager sur : 10 Partages Facebook

Ce mercredi 27 septembre ne ressemblera pas à une journée automnale et sera marqué par la douceur des températures sur une grande partie du territoire. Météo-France annonce également des nuages dans l’Ouest et une petite perturbation en Bretagne. Mais le soleil dominera sur la Corse, sur le Sud-Est, sur les Alpes et sur les Pyrénées.

En effet, les prévisionnistes météo annoncent des conditions plutôt douces pour un début d’automne. Ce matin, des nuages et des bancs de brouillard seront présents de la région des Hauts-de-France jusqu'aux Pays de la Loire et à la Bretagne. Les nuages s'étendront progressivement vers le Poitou-Charentes, le Centre et la région proche de la Lorraine. On pourra aussi observer des brumes et des brouillards dans la forêt landaise pendant une partie de la matinée, avant qu'ils ne se dissipent. Les températures maximales seront de 14 °C à Rouen, 17 °C à Bordeaux et 28 °C à Argelès-Gazost. Il fera 15 °C à Strasbourg et 16 °C à Pau.

Dans l'après-midi, le ciel demeurera couvert dans le Nord-Ouest, accompagné d'un vent qui prendra de la vigueur avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h sur les zones côtières du Finistère et de la Manche. En parallèle, de légères précipitations sporadiques se déplaceront de la pointe de la Bretagne vers le Cotentin. Entre deux nuages, la plaine d'Alsace sera baignée de soleil. Les maximales resteront en hausse. En effet, le thermomètre affichera 18 °C à Rouen, 23 °C à Metz, 25 °C du côté de Nice et Aurillac. La température maximale sera de 32 °C à Argelès-Gazost.

Météo-France : un temps doux attendu jeudi

En soirée, un épais manteau nuageux s'étendra sur l'ensemble du territoire. Les températures moyennes seeront de 18 °C à Amiens, 21 °C à Nantes, 25 °C du côté de Pau et Bourges, atteignant enfin 31 °C à Giroussens. Durant la nuit du mercredi au jeudi, le ciel sera couvert par des nuages épais. Ces derniers persisteront jeudi dans l'ensemble du pays le matin, avec des températures allant de 14 °C à Rouen à 28 °C à Argelès-Gazost. Les nuages se concentreront sur la moitié est, la Corse, l'extrême Nord-Ouest, les Pyrénées et le golfe du Lion dans la matinée. Mais la Côte basque sera épargnée et bénéficiera d'un ensoleillement généreux, tandis que la Lozère profitera de belles éclaircies.

Quant aux températures attendues jeudi, elles varieront de 20 °C à Amiens à 32 °C à Argelès-Gazost. En soirée, le Sud et le golfe du Lion seront baignés de soleil, mais des nuages apparaîtront sur la Corse, le Nord, le Nord-Est, les Vosges et la Côte d'Azur. Marne et Paris verront des éclaircies entre les nuages, tandis que les températures varieront de 19 °C à Lille à 31 °C à Toulouse. Enfin, Météo-France prévoit que la nuit du jeudi au vendredi sera claire.