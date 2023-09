Météo-France : Jusqu’à quand persistera la chaleur ?

Partager sur : 118 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Cette dernière semaine du mois de septembre sera chaude et ensoleillée sur la majeure partie du pays. Les prévisions de Météo-France indiquent que les températures atteindront des records pour la saison. Mais combien de temps ce temps estival va-t-il encore durer ?

Cet été 2023 aura été le quatrième le plus chaud jamais enregistré depuis le début du XXᵉ siècle. Et ce n’est pas fini, puisque l’automne est arrivé, mais la chaleur n’a apparemment pas encore décidé de laisser place à la fraîcheur habituelle d’une fin septembre. En témoignent les prévisions météorologiques de cette semaine du 26 septembre au 1ᵉʳ octobre, qui décrivent un temps chaud, sec et ensoleillé sur une grande partie de l’Hexagone. Des records de températures pourraient même être atteints localement.

Dans le détail, ce mardi 26 septembre, un ensoleillement généreux prévaudra sur l'ensemble du territoire français, bien que des nuages se concentrent sur la région occidentale du pays. Les températures, quant à elles, connaîtront une hausse par rapport à la journée précédente, avec des pics atteignant les 30 °C dans des régions, telles que le Midi-Toulousain, le Quercy, le Tarn, ainsi que dans le Var et en Auvergne. Quant à la journée de demain, Météo-France annonce de la pluie dans le Finistère et des rafales qui atteindront localement les 70 km/h.

Météo-France : des températures records pour un mois de septembre

La journée de demain sera également marquée par une couverture nuageuse sur une grande partie du territoire français. Cependant, le mercure sera en hausse par rapport à aujourd’hui, excepté en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Selon Météo-France, les températures maximales continueront de grimper, atteignant 29 à 32 °C dans le sud-ouest et 27 à 31 °C du Limousin jusqu'au Centre et sur l'ensemble de la moitié orientale du pays.

Par ailleurs, les intempéries qui s’étaient localisées dans la région de la Manche vont se déplacer vers le nord de la France durant la journée de jeudi. Il faudra s’attendre à de la pluie qui ne devrait pas s’éterniser selon les données publiées par La Chaîne Météo. Du côté sud de la France, le soleil et la chaleur persisteront, tandis que le vent continuera de souffler sur les côtes de la Manche.

D'ici à 2050, on anticipe une augmentation significative de la fréquence des vagues de chaleur. À la fin du siècle, ces épisodes pourraient devenir non seulement plus fréquents, mais aussi plus intenses et prolongés, s'étendant potentiellement de la fin mai au début octobre. La régulation des émissions de gaz à effet de serre jouera un rôle essentiel dans leur stabilisation au cours de la seconde moitié du XXIᵉ siècle.