Météo France : des records de chaleur attendus ce week-end, voici les régions concernées

La chaleur n’a décidément pas dit son dernier mot. Alors que l’automne est déjà là, la météo s’apparente plus à celle d’un mois de juillet. Pour le week-end du samedi 30 septembre et du dimanche 1ᵉʳ octobre, des températures record sont attendues, notamment dans le sud-ouest de la France.

Après une semaine douce, la chaleur devrait monter d’un cran avec l'arrivée d'un anticyclone provenant d'Afrique du Nord et d'Espagne. Ce phénomène météorologique apportera de l'air saharien très chaud dans le sud de la France. Au nord de la Loire, malgré la présence possible de nuages, notamment près de la Manche, le soleil pourrait tout de même s'imposer, en particulier dimanche. Durant la journée de samedi, Météo France prévoit du soleil toute la journée, des Pyrénées au Massif central, aux Alpes, jusqu'au Grand Est, avec un temps très agréable près de la Méditerranée.

Au nord de la Loire, on peut s'attendre à une éventuelle augmentation de la couverture nuageuse, accompagnée de quelques averses près de la Manche, où les rafales de vent pourront atteindre 60 km/h. Cependant, même dans ces régions, le ciel dégagé pourrait rapidement prévaloir, notamment en Normandie. Les températures seront assez élevées, voire très élevées dans le sud, avec des maximales variant de 23 à 30 °C, des côtes de la Manche au sud-est, et des pointes atteignant environ 33 °C en Aquitaine.

Météo France : un temps doux et chaud pour les prochains jours

Dimanche, l'anticyclone continuera de dominer, maintenant un temps ensoleillé et chaud pour cette période de l'année. Le soleil et la chaleur pourraient même s'étendre jusqu'aux côtes de la Manche et de la mer du Nord, grâce à un flux de vent du sud. Cette situation météorologique s'annonce exceptionnelle pour cette période de l'année. Dimanche, les températures seront similaires à celles de la veille, avec 24 degrés au bord de la Manche et jusqu’à 30 dans le sud. Les températures maximales sont prévues en Aquitaine, où le thermomètre affichera entre 32 et 35 degrés. Un record pour un mois d'octobre !

S'agissant des trois prochains jours, Météo France annonce une perturbation mercredi, qui apportera des pluies en Bretagne et dans les Hauts-de-France, ainsi qu'un vent fort près de la Manche. Le reste de la France connaîtra un temps ensoleillé et chaud, en particulier des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Jeudi 28 septembre, la perturbation traversera la moitié nord du pays avec des pluies temporaires et un vent soutenu près de la Manche. Le sud-ouest, le centre-est et la Méditerranée resteront chauds. Vendredi 29 septembre, le retour de l'anticyclone apportera un temps estival sur la majeure partie du pays, avec seulement quelques nuages au nord de la Seine.