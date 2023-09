Grandes chaleurs : quels sont les 45 départements placés en vigilance par Météo-France ?

Partager sur : 7 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Plus

Une chaleur tardive et inhabituelle s’est installée en France depuis le début du mois de septembre. Météo-France a placé 45 départements en vigilance jaune canicule ce jeudi. Les températures élevées devraient persister durant toute la semaine. Les départements concernés par cette alerte à la vigilance se situent dans la région comprise entre la Seine-Maritime, le Jura, le Tarn-et-Garonne et la Gironde.

En effet, les prochains jours seront placés sous le signe de la chaleur. Aujourd’hui, le ciel sera lumineux et ensoleillé sur la grande majorité du pays. Il pourrait cependant y avoir quelques brumes tôt le matin dans la région Nord-Pas-de-Calais. À l'ouest du pays, les nuages seront plus denses. En après-midi, quelques averses isolées sont prévues dans les Pyrénées.

S’agissant des températures, au début de la journée, les températures devraient osciller entre 11 et 16 degrés dans le nord-est, tandis qu'ailleurs, elles se situeront entre 14 et 20 degrés. Les températures maximales varieront entre 23 et 28 degrés le long du littoral de la Manche, entre 29 et 34 degrés dans le reste du pays, et pourraient même atteindre 35 à 37 degrés du Poitou au Centre.

À quand la fin de cette canicule exceptionnelle ?

Par ailleurs, il faudra s’attendre à des températures extrêmement élevées pour la saison jusqu'à la fin de la semaine, l'Hexagone continuera d'être sous l'emprise de cette masse d'air chaud. Les températures atteindront fréquemment des valeurs situées entre 32 et 36 °C pendant les après-midi, que ce soit de l'Aquitaine à l'Occitanie, du Centre à l'Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne jusqu'à l'Île-de-France. On prévoit une légère baisse des températures pour samedi, puis plus notablement dimanche, tout en maintenant des niveaux très élevés pour cette période de l'année. En début de semaine prochaine, de l'air moins chaud devrait progressivement gagner du terrain sur le pays depuis l'ouest.

Il faut rappeler que le lundi 4 septembre a marqué la journée la plus caniculaire jamais enregistrée en France pour un mois de septembre, avec un indice de température national atteignant 25,1 °C, selon Météo-France. Cette période de fortes chaleurs survient pendant la période de rentrée scolaire, alors que de nombreuses écoles en France ne sont pas adaptées aux défis du changement climatique. Certaines écoles ont déjà pris des mesures préventives et ont demandé aux parents d'assurer que leurs enfants soient équipés d'une gourde et d'une casquette.

D'ici à 2050, on prévoit que la fréquence des vagues de chaleur augmentera de manière significative. À la fin du siècle, ces épisodes pourraient non seulement être beaucoup plus fréquents qu'actuellement, mais aussi plus intenses et de plus longue durée, s'étalant potentiellement de la fin mai au début du mois d'octobre. La régulation des émissions de gaz à effet de serre jouera un rôle crucial pour les stabiliser au cours de la seconde moitié du XXIe siècle.