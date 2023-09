Météo : après un été très chaud, la France risque-t-elle de passer un hiver glacial ?

Partager sur : 209 Partages Facebook

La météo est bouleversée par un phénomène naturel rigoureux qui a affecté une bonne partie de la planète, notamment du côté de l'hémisphère nord. Celui-ci n'est autre qu'El Niño, qui apparait dès le printemps et peut s'étendre jusqu'à l'automne, avant d'atteindre son pic en décembre, à l'arrivée de la période des fêtes. D'ailleurs, son appellation signifie en français « l'enfant », en référence à Noël (Jesus). Quelles seront ses répercussions sur la France ?

Qu'est-ce que le phénomène El Niño ?

El Niño est caractérisé par une hausse soudaine des températures de l'air et des eaux localisées au niveau au Pacifique-Est, qui s'étend jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud. Bien qu'il se produise bien loin de l'Europe, ce phénomène peut affecter des régions situées à l'autre bout de la Terre. Il peut également causer, dans d'autres régions du globe, de fortes pluies, ou encore de la sécheresse.

Les chercheurs suivent de près son développement, à l'instar du Guardian, qui avait expliqué que ce phénomène, associé au dérèglement climatique, pourrait avoir de très lourdes répercussions sur la planète. C'est le cas notamment après les fortes températures enregistrées au niveau de l'Atlantique nord cette année, depuis le mois d'avril, ainsi que l'évolution de la banquise antarctique. Les scientifiques craignent alors que l'étendue et l'amplitude de ce phénomène soient importantes.

Rappelons-le, l'hémisphère nord a été touché par des vagues de très fortes chaleurs, affectant le sud de la France. Par conséquent, la présence d'El Niño pourrait, selon les chercheurs, annoncer l'arrivée d'un hiver glaciale dans l'Hexagone. Quartz a tenté de répondre à cette crainte, dans un article paru le 22 septembre.

Faut-il s'attendre à une baisse des températures cet hiver en France causée par El Niño ?

Après une saison estivale mouvementée par les inondations, les fortes chaleurs, les incendies et la sécheresse, le site américain, Quartz, estime que l'hiver suivra le même schéma chaotique. Selon la revue parue le 22 septembre, il devrait s'annoncer doux et humide en France, ainsi que dans de nombreuses autres régions du globe.

En revanche, un hiver glacial et rigoureux attend certaines régions des États-Unis, avec des conditions météorologiques extrêmes, à l'instar de fortes chutes de neige. Concrètement, la région occidentale des États-Unis profitera de températures douces au cours de l'hiver, tandis que le centre de l'Atlantique connaîtra une chute de température à l'approche de l'hiver. De même, les régions touchées par les chutes de neiges connaîtront des précipitations plus importantes comparées à celle des années précédentes. Et pour cause, le phénomène d'El Niño a coïncidé cette année avec un courant-jet-subtropical, ce qui a fait grimper le taux d'humidité dans l'air. Par conséquent, l'hiver s'annonce pluvieux, avec d'importantes chutes de neige aux États-Unis.