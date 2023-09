Météo : retour des températures anormalement élevées : quelles sont les régions concernées ?

Partager sur : 16 Partages Facebook

Durant les quatre prochaines semaines, les prévisionnistes météo annoncent un temps chaud et sec. Après le coup de frais de ce week-end et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions, les températures vont remonter dès le début de semaine prochaine et se stabiliser pour un bon moment. La prochaine perturbation attendue ne devrait pas arriver avant la mi-octobre.

En effet, durant la semaine du 25 septembre au 1ᵉʳ octobre, un anticyclone va progressivement se renforcer, et s'établira sur l'Europe centrale au cours du week-end. Un temps ensoleillé dominera sur l'ensemble des régions. Avec le changement de direction du flux vers le sud, les températures connaîtront une nette augmentation, dépassant largement les valeurs habituelles pour cette période. Toutefois, au nord-ouest, l'anticyclone pourrait montrer quelques signes de faiblesse, laissant la possibilité à quelques nuages et averses de se manifester.

Au cours de la semaine du 2 au 8 octobre, l'anticyclone devrait maintenir sa position, assurant globalement un temps ensoleillé, bien que des nuages et des averses puissent pénétrer dans le nord-ouest occasionnellement. Cette période continuera donc à être caractérisée par des conditions sèches et douces, avec peu de précipitations à prévoir. Les températures devraient rester au-dessus des moyennes saisonnières.

Météo France : un temps doux et calme pour les prochaines semaines

Pendant la semaine du 9 au 15 octobre, Météo France prévoit le retour de perturbations plus marquées, principalement dans les régions septentrionales, ce qui marquera le passage vers des conditions plus automnales. Au sud, le temps restera généralement sec. S’agissant de la semaine s'étalant du 16 au 22 octobre, les prévisionnistes annoncent des conditions météorologiques instables en Méditerranée, avec un risque accru d'épisodes de fortes pluies. Dans d'autres régions, le temps sera plus serein, bien que des perturbations parviendront tout de même à traverser la moitié nord du pays.

On peut donc dire que la météo des quatre prochaines semaines sera calme et aucune arrivée du froid n’est prévue. Les températures les plus fraîches attendues sont celles de ce week-end, mais après cela, la chaleur s’installera et le thermomètre se maintiendra au-dessus des normales de saison. En attendant, le temps restera instable dans la plupart des régions aujourd’hui, avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies, et des averses fréquentes.

On prévoit aussi des averses persistantes en direction de la Corse. À partir de demain, l'anticyclone se renforcera, entraînant un assèchement de l'air. Par ailleurs, Météo France annonce des chutes de neige sous forme de flocons sur les Alpes à partir de 1 800 mètres d'altitude.