Nouvelle alerte Météo France : pluies torrentielles et risque d’inondations dans 4 départements

Météo France émet une nouvelle alerte « orange » aux fortes pluies. Quatre départements font face au risque d'inondations durant l'après-midi. Ces zones avaient déjà subi des pluies torrentielles, provoquant des inondations en début de semaine, et il semble que la situation risque de se répéter aujourd'hui.

En effet, Météo France a lancé une alerte orange pour les départements de l'Ardèche, de l'Isère, de la Drôme, et de l'Ain pour ce jeudi. Une perturbation, ayant débuté hier en Bretagne, va entraîner des précipitations parfois intenses et orageuses qui pourraient persister dans ces départements. Les quantités de pluie prévues sont estimées à plus de 60 à 100 litres par mètre carré. Elles peuvent même atteindre jusqu'à 130 litres localement. Dans de telles conditions, des inondations sont à craindre.

Dans le détail, une perturbation s'étend depuis ce matin de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France, en traversant la région Centre-Val de Loire et l'Île-de-France. Le long de cet axe, les précipitations sont abondantes, et les vents soufflent à 50 à 60 km/h dans l'arrière-pays. Une zone de faibles précipitations affecte d'abord la Bretagne, où le ciel est partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Au sud-est et en Corse, le temps est gris avec de légères pluies.

Cet après-midi, la perturbation va se déplacer entre les régions du sud-ouest et du nord-est. Elle atteindra la vallée du Rhône en début d'après-midi. Elle apportera avec elle des orages, parfois intenses et des précipitations importantes. Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie risquent également de connaître des pluies orageuses abondantes. Dans les régions de l'ouest et du nord-ouest, les averses seront fréquentes, et le vent venant de l'ouest restera notable. Ces perturbations vont entraîner une baisse notable des températures dans le nord, où le thermomètre affichera entre 16 et 18 degrés. Dans les régions du sud, en revanche, des températures assez élevées persisteront avant l’arrivée de la perturbation.

Vendredi, le temps restera instable dans la plupart des régions, avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies, et des averses fréquentes. On prévoit aussi des averses persistantes en direction de la Corse. À partir de samedi, Météo France prévoit le renforcement de l'anticyclone, qui entraînera un assèchement de l'air. Malgré cela, quelques averses subsisteront entre la région Grand est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. De plus, des chutes de neige sous forme de flocons sont attendues sur les Alpes à partir de 1 800 mètres d'altitude. Mais cette parenthèse automnale sera vite balayée par un retour de la chaleur dès lundi, où des températures au-dessus des normales de saison sont attendues pendant plusieurs jours.