Retour en force de la chaleur et températures record en vue : quelles sont les zones concernées ?

Partager sur : 242 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Alors que l’été touche à sa fin, la chaleur n’a pas dit son dernier mot. Elle prépare un retour en force dès la semaine prochaine. Cette fin de semaine devrait être marquée par une météo automnale sur l’ensemble du pays, mais à partir de lundi, des températures dépassant les 30° sont attendues dans l’Hexagone.

Bien que l'automne débutera officiellement avec l'équinoxe, prévu pour le samedi 23 septembre, l'été n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré des températures parfois en dessous des normales saisonnières en fin de semaine, la chaleur fera son retour dès le début de la semaine prochaine. Cela sera le résultat d'un anticyclone se déplaçant rapidement vers l'Europe centrale. Cela entraînera un flux d'air chaud en France venant du sud au sud-ouest.

Cette configuration météorologique fera remonter sur le pays une masse d'air chaud d'origine subtropicale, ce qui provoquera une nette augmentation des températures, atteignant des niveaux inhabituellement élevés pour une fin de septembre. S’agissant des températures attendues ce week-end, la matinée de samedi devrait être marquée par une fraîcheur parfois intense, avec des températures généralement en dessous de 10°C.

La chaleur tiendra en France jusqu’au mois d’octobre

Une nette augmentation des températures est prévue dès lundi. Les minimales devraient osciller entre 15 et 18°C dans l'ouest. Pendant la journée, les maximales suivront cette tendance à la hausse. Elles atteindront au moins 22 à 27°C dans la moitié nord du pays et entre 24 et 30°C au sud de la Loire. Il faut rappeler que les normales saisonnières pour cette période sont en moyenne de 20°C l'après-midi dans le nord et de 22 degrés dans le sud.

Cette chaleur persistera et s'intensifiera, surtout dans le sud, où l'on observera des pointes de température atteignant ou dépassant les 30°C. Le même scénario se reproduira mercredi, avec des températures dépassant les 30°C et dans certaines zones, comme le Roussillon, des pointes à 32, voire 33°C seront possibles, ce qui représente une augmentation significative de 7 à 9°C par rapport aux normales saisonnières. Cette tendance devrait perdurer jusqu'au week-end suivant, c'est-à-dire jusqu'au début du mois d'octobre.

Avec des températures oscillant entre 22 et 27°C en moyenne dans le nord et de 23 à 31°C dans le sud pour les derniers jours de septembre, les prévisions de Météo-France s'apparentent à des records. Il sera également important de suivre attentivement les températures les 1ᵉʳ et 2 octobre. Si elles restent à ces niveaux, comme cela semble probable, nous pourrions assister à la rupture des records mensuels de chaleur.