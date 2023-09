Météo : les températures dégringolent dès jeudi dans ces régions !

Partager sur : 26 Partages Facebook

Après une période de fortes intempéries, marquées notamment par des inondations dans la Drôme, en Isère et en Ardèche en raison des pluies orageuses, le temps connaît une légère accalmie. Cependant, cette pause dans les orages et cette montée des températures seront de courte durée. Dès jeudi, une météo automnale est prévue en France, entraînant une chute des températures.

Une météo stable pour les 48h à venir

Après un week-end agité par des orages et des inondations, le temps semble enfin se stabiliser en France. Selon les dernières prévisions météorologiques, cette accalmie durera jusqu'à jeudi, offrant une hausse des températures et un ciel plus clair. Néanmoins, dès jeudi, l'automne reviendra en force avec une baisse des températures et un risque d'orages. Des pluies légères sont attendues dans l'après-midi de ce mardi 19 septembre, accompagnées de rafales de vent de 50 à 60 km/h dans le sud-est. Le ciel sera plutôt nuageux dans le nord, avec un risque d'averses. En revanche, le soleil brillera dans le sud, en particulier dans les régions récemment inondées.

Les températures maximales dans le nord varieront entre 22 et 24°C, tandis que le sud connaîtra un temps plus estival avec des températures allant de 25°C à Lyon jusqu'à 30°C à Perpignan. Le mercredi s'annonce ensoleillé avec une hausse encore plus marquée des températures dans certaines régions. Il fera plus de 25°C dans le nord et autour de 30°C dans le sud-ouest. Cependant, Marseille connaîtra une température plus modérée de 25°C en raison des précipitations attendues en Méditerranée.

Retour à l'automne dès jeudi

Après un intermède estival de mardi à mercredi soir, la France rechutera dans un climat orageux, avec de nouvelles précipitations attendues notamment dans le nord-ouest. Ces perturbations se déplaceront de l'ouest vers l'est du pays. Une baisse des températures de 4 à 6°C par rapport à mercredi est attendue, les maximales n'excéderont pas 20°C. Cependant, un blocage anticyclonique pourrait s'installer en France dès dimanche, ce qui entraînerait une hausse inhabituelle des températures, avec des pointes atteignant 30°C dans le sud et des maximales autour de 25°C dans le nord.