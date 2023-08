Météo France : quand fera-t-il beau de nouveau ?

Les Français ayant pris leurs vacances au mois de juillet étaient très déçus. En effet, la météo a été pluvieuse, fraîche et laissait plus penser à l’automne qu’à l’été. Cependant, le retour des beaux jours s’annonce enfin, selon Météo France. Les aoûtiens seront ravis, car les températures vont grimper en flèche et le soleil va s’installer pendant un bon moment.

En effet, après un mois de juillet sous la pluie et la grisaille, le mois d’août promet d’être plus jovial et permettra aux vacanciers de bien profiter du soleil. Météo France prévoit même des températures au-dessus des normales de saison pour les semaines à venir.

Dans le détail, cette semaine sera marquée par un temps très chaud sur tout le pays. Les températures devraient grimper au-dessus des 30 degrés Celsius dans le nord et atteindre les 40 dans la partie sud-ouest du pays. On s’attend à ce que ces températures persistent durant plusieurs semaines, sauf quelques fluctuations passagères.

Par ailleurs, l’organisme de surveillance du climat en Europe, Copernicus, prévoit, pour la seconde partie du mois d’août, des températures plus élevées que la moyenne. Il en sera de même au mois de septembre prochain. Le même organisme indique que du côté sud-ouest de la France, le temps sera chaud et humide. En d’autres termes, des orages sont à prévoir.

Météo France : le beau temps après la tempête

Pour la moitié nord du pays, on s'attend à un temps chaud et très sec, particulièrement dans le nord-ouest, notamment en Bretagne et en Normandie. Deux régions où la météo a été particulièrement éprouvante durant le mois de juillet et début août. Il faut rappeler que la dépression Patricia avait balayé sur son chemin les espoirs d’activités nautiques, et de journées sous le parasol sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique.

En effet, les rafales ont atteint 90 à 100 km/h, voire 110 km/h localement sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Dans le nord-est, des rafales intenses ont provoqué des averses. Patricia a aussi entraîné surélévation du niveau de la mer, vagues fortes sur côtes Manche, Finistère, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, avec cumuls de pluie importants de 30 à 60 mm de Normandie aux Hauts-de-France. La dépression a fini par s’éloigner, mais reste inhabituelle pour la saison.